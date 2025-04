Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng mua tàu từ nước thân cận có năng lực đóng tàu tiên tiến

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 10/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định quyết tâm tái thiết ngành đóng tàu nước này, đồng thời để ngỏ khả năng mua tàu từ các quốc gia thân cận với Mỹ trong thời gian vực dậy ngành đóng tàu.Ông Trump cho biết mặc dù Chính phủ Mỹ sẽ phải đề nghị Quốc hội về khoản ngân sách để mua tàu, nhưng theo ông, Washington có thể nhập tàu từ các quốc gia "gần gũi và xuất sắc về thành tích đóng tàu".Phát biểu trên được ông Trump đưa ra sau khi nhận báo cáo từ Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz về kết quả trúng thầu đóng tàu của Mỹ trong năm ngoái chỉ đạt 5 chiếc, trong khi Trung Quốc trúng thầu 1.700 chiếc. Lãnh đạo Nhà Trắng chỉ ra rằng điều này khác nào Mỹ trên thực tế không còn đóng tàu nữa, và tuyên bố sẽ biến ngành đóng tàu thành một ngành công nghiệp lớn của Mỹ trong tương lai không xa.Phát biểu của ông Trump cho thấy Mỹ sẽ phục hưng ngành đóng tàu trên phương diện an ninh quốc gia để đối phó với sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, đối thủ trong cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Trong thời gian đó, Mỹ sẽ có thể nhập quân hạm hay tàu thương mại từ các đồng minh có năng lực đóng tàu, và để làm được điều này, Chính phủ Tổng thống Trump phải được Quốc hội phê chuẩn về ngân sách mua tàu.Hàn Quốc vốn là quốc gia số một thế giới về năng lực cạnh tranh đóng tàu. Do đó, đường lối trên của ông Trump có thể tác động tích cực tới ngành đóng tàu Hàn Quốc. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo hôm 8/4, ông Trump cũng đã nhắc đến hợp tác Hàn-Mỹ ở lĩnh vực đóng tàu.Mặt khác, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 10/4 đã có cuộc hội đàm với ông Ian Bennitt, Cố vấn cấp cao phụ trách về năng lực hàng hải và công nghiệp thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC), thảo luận về phương án tăng cường hợp tác đóng tàu, trên cơ sở cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump với Quyền Tổng thống Han gần đây.