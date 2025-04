Giới nghiên cứu và doanh nghiệp Hàn Quốc ra mắt cơ chế hợp tác về robot hình người

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 10/4 đã tổ chức lễ ra mắt "Liên minh K-Humanoid".Humanoid là robot dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể suy nghĩ và hành động như con người. Những gã khổng lồ công nghệ như Tesla, Amazon, Micorosoft đang đầu tư lớn, chạy đua quyết liệt để thương mại hóa robot hình người.Các chuyên gia trí tuệ nhân tạo chỉ ra rằng sau AI tạo sinh sẽ tới thời kỳ "AI vật lý", và robot hình người chính là "chiến trường AI" tiếp theo của các công ty công nghệ lớn.Hàn Quốc có tiềm năng về công nghệ như liên tục đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế, nhưng lại thiếu tuyệt đối về quy mô đầu tư, nhân lực so với Trung Quốc, Mỹ. Chính phủ Seoul quyết định lập ra Liên minh K-Humanoid để quy tụ nguồn lực hệ sinh thái robot hình người, bắt kịp các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.Tham dự Liên minh này có hơn 40 tổ chức bao gồm các nhóm phát triển AI đến từ các trường đại học như Đại học quốc gia Seoul, Yonsei, Pohang, Korea, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), các công ty sản xuất robot như Rainbow Robotics, AeiROBOT, Holiday Robotics và các công ty lớn như điện tử LG, Doosan Robotics và HD Hyundai Robotics.Trước tiên, Liên minh K-Humanoid sẽ tập trung phát triển AI, đầu não cho robot, đặt mục tiêu phát triển "Mô hình nền tảng AI cho robot" đến năm 2028.Hiện tại, xu thế chung trên toàn thế giới hiện nay đó là các doanh nghiệp có thế mạnh về phần cứng hợp tác với các doanh nghiệp phát triển về phần mềm và AI. Mô hình AI robot Hàn Quốc sẽ có sự tham gia phát triển của đội ngũ nghiên cứu AI hàng đầu trong nước, do Viện nghiên cứu AI của Đại học quốc gia Seoul đóng vai trò chủ đạo. Các doanh nghiệp tham gia liên minh sẽ liên tục cung cấp cho đội ngũ nghiên cứu về robot do mình tự phát triển và dữ liệu hành động của robot, phản hồi sau khi lắp AI cho robot, hỗ trợ mô hình nền tảng AI cho robot.Chính phủ cũng sẽ tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển phần cứng cho robot hình người với những thông số hàng đầu thế giới.Thông qua các hoạt động phát triển, hợp tác nói trên, các nhà sản xuất robot sẽ sản xuất ra những robot có thông số kỹ thuật cao, trọng lượng nhẹ (dưới 60 kg), bậc tự do cao (trên 50), tải trọng lớn (trên 20 kg) và tốc độ di chuyển nhanh (trên 2,5m/s). Ngoài ra, Liên minh cũng sẽ phát triển phụ tùng trọng tâm như cảm biến, cơ cấu chấp hành cho robot.Về phần mình, Bộ Công nghiệp sẽ huy động nghân sách để hỗ trợ phát triển công nghệ của doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cho dự án hợp tác phát triển công nghệ có sự tham gia của trên hai doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục thảo luận với các ban ngành hữu quan và Quốc hội để tăng ngân sách cho lĩnh vực robot trong năm nay, hiện đang là 200 tỷ won (137,6 triệu USD).Việc phát triển chíp bán dẫn, pin cho robot hình người cũng là những bài toán quan trọng. Do đó, các công ty chíp bán dẫn tham gia vào liên minh là Rebellions, DEEPX, và ba công ty sản xuất pin là SK On, LG Energy Solution và Samsung SDI sẽ xúc tiến hợp tác.Đặc biệt, Bộ Công nghiệp có kế hoạch xúc tiến dự án nghiên cứu và phát triển quy mô lớn để phát triển chíp bán dẫn dùng cho AI trên thiết bị (On Device). Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun phát biểu lĩnh vực robot hình người là một ngành công nghiệp triển vọng, được dự báo sẽ tăng trưởng gấp 25 lần sau 10 năm, đạt 38 tỷ USD vào năm 2035. Đây cũng là ngành công nghiệp liên quan mật thiết tới năng lực cạnh tranh tương lai của ngành chế tạo Hàn Quốc. Do vậy, Bộ Công nghiệp sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ cho Liên minh K-Humanoid, đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc hàng đầu về lĩnh vực robot hình người