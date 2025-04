Hàn Quốc ghi nhận 35 ca mắc sởi từ đầu năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 10/4 công bố trong vòng từ đầu năm tới ngày 5/4, Hàn Quốc đã ghi nhận 35 ca sởi trong nước, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (18 ca).Trong số này, có 23 người (chiếm 67,7%) bị lây nhiễm từ nước ngoài, 12 ca bị lây nhiễm chéo trong nước do tiếp xúc tại gia đình hoặc các cơ sở y tế với các ca lây nhiễm từ nước ngoài X. Trong số 23 ca lây nhiễm từ nước ngoài, có 23 ca lây từ Việt Nam, 1 ca từ Uzbekistan.Trong tổng số 35 bệnh nhân, có 25 người (71,4%) trên 19 tuổi, 23 người (65,7%) chưa tiêm vắc-xin sởi hoặc không biết đã tiêm hay chưa.Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp độ 2 tại Hàn Quốc, rất dễ lây lan qua không khí khi ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng thường gặp là sốt cao, phát ban, xuất hiện đốm trắng trong miệng. Xác suất lây nhiễm với người chưa tiêm phòng lên tới hơn 90%.Dịch sởi đang bùng phát mạnh trên phạm vi toàn thế giới, như châu Âu, Trung Đông, châu Phi. Các quốc gia châu Á cũng liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc sởi, như Việt Nam và Philippines (trên 144 ca), Campuchia (544 ca).Hàn Quốc được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận là đã sạch bệnh sởi, nhưng vẫn ghi nhận các ca mắc rải rác lây nhiễm từ nước ngoài, năm 2023 là 8 ca, năm ngoái là 49 ca.KDCA cảnh báo trong thời gian tới vẫn có thể phát sinh các ca mắc sởi trong cộng đồng do lây nhiễm từ nước ngoài, đề nghị người dân nếu có kế hoạch đến các quốc gia đang bùng phát sởi thì nên kiểm tra lịch sử tiêm phòng trước khi đi, nếu chưa tiêm thì nhất định phải tiêm.Đặc biệt, trẻ dưới 12 tháng tuổi hệ miễn dịch kém nếu mắc sởi sẽ rất dễ bị biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, nên nếu gia đình có trẻ nhỏ cần hạn chế tối đa tới thăm các nước đang bùng phát sởi, trong tình huống bất khả kháng thì phải tiêm phòng trước khi xuất cảnh.