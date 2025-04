Seoul là thành phố giàu thứ 24 thế giới năm 2024

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo thường niên "50 thành phố giàu nhất thế giới" do công ty tư vấn đầu tư định cư Henley & Partners (Anh) và công ty chuyên về thông tin tài sản New World Wealth có trụ sở tại Nam Phi công bố ngày 10/4 (giờ địa phương), thủ đô Seoul của Hàn Quốc có 66.000 triệu phú tính đến tháng 12 năm ngoái, giảm mạnh so với con số 82.500 người năm 2023. Thứ hạng của Seoul tụt 5 bậc, từ thứ 19 xuống thứ 24, mức tụt hạng cao nhất trong số 50 thành phố được xếp hạng.Triệu phú trong thống kê này là những người có tài sản lưu động có thể đầu tư đạt trên 1 triệu USD, bao gồm tiền mặt, tiền ảo, cổ phiếu niêm yết (không tính bất động sản).Ngoài ra, số lượng người có tài sản lưu động có thể đầu tư trên 100 triệu USD cư trú tại Seoul là 148 người, giảm so với con số 195 người một năm trước đó.Công ty New World Wealth phân tích rằng giá trị đồng won giảm là yếu tố lớn nhất khiến số triệu phú giảm. Tỷ giá hối đoái won-USD tại thị trường ngoại hối Seoul cuối năm ngoái là 1.472,5 won đổi 1 USD, tăng 14% so với một năm trước.Bên cạnh đó, một lượng lớn triệu phú đã rời khỏi Hàn Quốc. Theo báo cáo riêng của hãng Henley & Partners, trong năm 2024, ước tính đã có 1.200 triệu phú rời khỏi Hàn Quốc, nhiều thứ 4 thế giới sau Trung Quốc (15.200 người), Anh (9.500 người), Ấn Độ (4.300 người). Đặc biệt, báo cáo chỉ ra rằng tình hình chính trị và các cuộc biểu tình là nguyên nhân chính.New York (Mỹ) được xếp hạng là thành phố giàu nhất thế giới, sau đó tới khu vực vịnh San Francisco (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), Singapore và Los Angeles (Mỹ).