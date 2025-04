Mỹ áp thuế đối với chíp bán dẫn trong vòng một tháng tới

Photo : KBS News

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13/4 (giờ địa phương) khẳng định mặt hàng điện tử như smartphone và máy tính không phải là các sản phẩm ngoại lệ được miễn trừ thuế, mà sẽ được áp thuế dưới hình thức khác.Trước ý kiến cho rằng ông Trump đã nhượng bộ trước lo ngại của thị trường, Chính phủ Mỹ đã ngay lập tức khẳng định việc không áp thuế đối với các mặt hàng điện tử chỉ là biện pháp tạm thời. Thời điểm áp thuế được ấn định là trong vòng một tháng tới.Washington giải thích lý do loại các mặt hàng điện tử khỏi đối tượng áp thuế đối ứng là vì các sản phẩm này quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Khác với thuế đối ứng có thể đàm phán theo từng quốc gia, Mỹ sẽ không thương lượng về vấn đề thuế chíp bán dẫn.Ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp thuế quan đối với chíp bán dẫn nếu nền an ninh Mỹ bị đe dọa. Tuy nhiên, mức thuế đối với chíp bán dẫn được dự đoán sẽ thấp hơn nhiều so với mức thuế đối ứng 125% mà Mỹ đã áp lên Trung Quốc.Chính sách thuế thất thường tiếp tục khiến thị trường tài chính bất ổn. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 75% người Mỹ cho rằng giá cả sẽ tăng trong ngắn hạn do chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump.