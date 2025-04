Chính phủ Hàn Quốc đề nghị Mỹ xem xét ưu đãi về thuế đối với sản phẩm đồng

Photo : YONHAP News

Theo công báo liên bang Mỹ ngày 13/4 (giờ địa phương), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/4 vừa qua đã gửi văn bản đến Bộ Thương mại Mỹ, trình bày lập trường về cuộc điều tra tác động của việc nhập khẩu đồng vào Mỹ, dựa theo Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại. Trong đó, Chính phủ Seoul đã đề nghị Washington có các biện pháp ưu đãi trong chính sách thuế quan đối với các sản phẩm đồng.Bộ Công nghiệp nhấn mạnh các sản phẩm đồng của Hàn Quốc không đe dọa đến an ninh Mỹ, ngược lại đã góp phần tích cực vào sự ổn định kinh tế và chuỗi cung ứng của Washington.Cụ thể, sản phẩm đồng của Seoul chỉ chiếm khoảng 3% tổng lượng nhập khẩu đồng của Washington, và chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực như xây dựng, đường ống dẫn nước và cơ sở hạ tầng điện. Những lĩnh vực này ít liên quan trực tiếp đến quốc phòng, nên mức ảnh hưởng đến an ninh Mỹ là không lớn so với các quốc gia khác.Cơ quan này cũng cảnh báo chính sách thuế đồng của Nhà Trắng có thể khiến giá mặt hàng này tại Mỹ leo thang, làm suy yếu năng lực cạnh tranh của các công ty chế tạo Mỹ và gây gián đoạn chuỗi cung ứng, từ đó tác động tiêu cực đến an ninh và kinh tế của Mỹ.Bộ Công nghiệp cũng nêu rõ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ, đang đóng góp cho kinh tế và tạo việc làm tại xứ cờ hoa, chỉ sử dụng tấm đồng mỏng xuất xứ Hàn Quốc. Phần lớn loại đồng này được cung cấp cho các công ty chế tạo pin Hàn Quốc, những doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 46,5 tỷ USD và tạo ra hơn 10.000 việc làm tại Mỹ.Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại cho phép Tổng thống Mỹ đặt hạn ngạch nhập khẩu thông qua các biện pháp phù hợp như thuế quan, nếu xác định hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia khác đe dọa tới nền an ninh quốc gia. Bộ Thương mại Mỹ ngày 10/3 năm nay đã bắt đầu cuộc điều tra về nhập khẩu đồng theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Theo chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, các biện pháp hạn chế nhập khẩu như áp thuế sẽ được triển khai sau đó.Bộ Công nghiệp khẳng định Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiến hành cuộc điều tra một cách hợp lý, xét đến những đóng góp tích cực của Seoul đối với kinh tế của Washington, và bày tỏ mong muốn hai nước sẽ đạt được thành quả đôi bên cùng có lợi trong thương mại song phương liên quan đến sản phẩm đồng.