Hàng loạt hố sụt xuất hiện trên khắp Hàn Quốc

Photo : Sasang-gu, Busan

Thời gian gần đây, nhiều nơi tại Hàn Quốc xảy ra hiện tượng "hố sụt" khiến người dân không khỏi bất an.Vào sáng ngày 14/4, một hố sụt đã xuất hiện gần công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị thuộc địa phận phường Gamjeon, quận Sasang, thành phố Busan. Hố sụt này có đường kính 3m, sâu 4m, cách hố sụt xảy ra hôm 13/4 chỉ 200m. Chính quyền quận Sasang và cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã dựng tường chắn và chặn một làn đường để tiến hành khắc phục.Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng ngày 13/4, một hố sụt khác đã xuất hiện tại công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị thuộc phường Hakjang, quận Sasang, chiều dài 5m, rộng 3m, sâu 5m.Cho tới nay, đã có 14 hố sụt xuất hiện gần khu vực thi công tuyến đường sắt đô thị ở Busan đoạn Sasang-Hadan. Chính quyền thành phố giải thích hiện tượng này xảy ra do mưa lớn và sai sót trong cách thức thi công chống thấm của đơn vị xây dựng.Vào ngày 11/4, tại công trường thi công đường hầm tuyến đường sắt đô thị Shin Ansan ở thành phố Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi, đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng, kéo sập một đoạn đường 6 làn xe và các kết cấu thi công trên mặt đất.Một tài xế máy đào bị vùi trong đống đất đá đã may mắn được cứu hộ sau hơn 4 tiếng, nhưng vẫn còn một người lao động đang mất tích. Hơn 2.000 người dân phải tạm thời di tản tới trường học và nhà thi đấu thể thao gần đó. Một trường tiểu học đã phải cho học sinh nghỉ học ngày 14-15/5 do lo ngại phát sinh thêm sự cố khác.Trong tháng trước, một hố sụt lớn xuất hiện tại khu vực quận Gangdong (Seoul), khiến một tài xế xe máy thiệt mạng. Một hố sụt nữa cũng xuất hiện ở quận Mapo (Seoul) ngày 13/4.Theo hệ thống thông tin an toàn ngầm (JIS) của Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc, trong vòng từ năm 2018 khi bắt đầu có thống kê liên quan cho tới năm 2024, đã xảy ra 1.337 sự cố hố sụt, tức bình quân hơn 200 vụ mỗi năm.Nguyên nhân là do rò nước từ các đường ống cấp thoát nước đã xuống cấp, khiến khoảng trống trong lòng đất nở rộng, hoặc do áp lực lên nền đất từ các hoạt động thi công như tàu điện ngầm, sai sót trong thi công xây dựng.