Số thanh niên Hàn Quốc từ 25-29 tuổi có việc làm trong quý I năm nay giảm sâu nhất trong 12 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/4 công bố số người có việc làm trong độ tuổi 25-29 tuổi quý I năm nay là 2,42 triệu người, giảm 98.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức giảm lớn nhất tính từ quý III/2013 (giảm 103.000 người), mức giảm còn hơn cả năm 2020, thời điểm thị trường tuyển dụng bị đóng băng do đại dịch COVID-19.Số thanh niên có việc làm nhóm tuổi này giảm 9 quý liên tiếp kể từ quý I/2023, mức giảm ngày càng sâu hơn, như quý III năm ngoái giảm 44.000 người, quý IV cùng năm giảm 62.000 người, và tiếp tục giảm mạnh trong quý I năm nay.Ngay cả khi xét tới xu thế giảm dân số thì sự sụt giảm này là quá nhanh. Trong quý I vừa qua, dân số 25-29 tuổi giảm 69.000 người, trong khi dân số hoạt động kinh tế (bao gồm cả người có việc làm và người thất nghiệp) giảm 85.000 người, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế giảm 1%.Số người thất nghiệp độ tuổi 25-29 quý I năm nay tăng 13.000 người, tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,6%. Cả số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng so với quý trước.Trong khi lao động có việc làm và dân số hoạt động kinh tế giảm tương đương mức giảm dân số, thì số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp lại tăng. Xu hướng thanh niên bị đẩy khỏi thị trường lao động do không tìm được việc làm ngày càng rõ rệt hơn.Dân số không hoạt động kinh tế ở độ tuổi 25-29 tăng 16.000 người, lần đầu tiên tăng kể từ sau quý I/2021. Đặc biệt, trong số này, số người "đang nghỉ ngơi", tức không làm việc cũng không tìm việc, tăng khoảng 18.000 người, đà tăng 4 quý liên tiếp.Nguyên nhân dẫn tới tình trạng đình trệ tuyển dụng ở nhóm tuổi 25-29 tuổi được phân tích là bởi số người làm việc trong lĩnh vực được coi là "việc làm chất lượng cao" như chế tạo, xây dựng sụt giảm.Trong tháng trước, số người có việc làm trong ngành chế tạo giảm 112.000 người so với cùng kỳ một năm trước, mức giảm sâu nhất trong vòng hơn 4 năm kể từ tháng 11/2020, xu hướng giảm 9 tháng liền. Số người có việc làm trong ngành xây dựng cũng giảm mạnh 185.000 người, mức giảm kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan, 11 tháng giảm liên tiếp. Nguyên nhân được phân tích là do các doanh nghiệp chuộng tuyển lao động có kinh nghiệm hơn là tuyển dụng mới, gây khó khăn cho thanh niên khi xin việc.Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính chỉ ra rằng cần thiết lập một cơ cấu ưu đãi để thanh niên trong độ tuổi 20 có thể xin được việc làm đầu tiên phù hợp với năng lực của bản thân.