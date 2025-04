Hai nhân vật tiếng tăm trong đảng Sức mạnh quốc dân tuyên bố không tranh cử Tổng thống

Photo : KBS News

Cục diện cuộc đua ứng cử viên Tổng thống trong đảng Sức mạnh quốc dân đang có sự thay đổi nhanh chóng. Sau Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, tới lượt cựu nghị sĩ Yoo Seung-min của đảng này cũng tuyên bố không tranh cử trong ngày 13/4.Ông Yoo giải thích lý do không tranh cử là bởi đảng Sức mạnh quốc dân vẫn đang từ chối con đường "tự kiểm điểm và thay đổi" bất chấp hai đời Tổng thống phe bảo thủ bị luận tội liên tiếp, đồng thời "lãnh thổ bảo thủ" đang ngày càng bị thu hẹp.Về phần mình, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon khi tuyên bố không tranh cử Tổng thống cũng chỉ trích đảng mình không hề tự kiểm điểm một cách nghiêm túc sau vụ luận tội cựu Tổng thống, ai cũng mải mê lao vào cuộc đua tranh cử Tổng thống như chưa hề có vụ luận tội vừa diễn ra.Cả ông Oh và ông Yoo đều được đánh giá là những nhân vật có khả năng mở rộng sự ủng hộ của phe bảo thủ sang các cử tri trung lập. Do đó, quyết định không tranh cử của hai nhân vật này gây lo ngại có thể tác động tiêu cực tới chiến lược thu hút cử tri trung lập của đảng Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.Trong khi đó, nội bộ đảng đang có nhiều ý kiến hối thúc Quyền Tổng thống Han Duck-soo tranh cử Tổng thống. Nghị sĩ Sung Il-jong của đảng này nhấn mạnh ông Han đã điều hành quốc gia một cách ổn định, lại có "nguồn nhân lực" cực kỳ lớn.Trong ngày 14/4, ông Han vẫn im lặng trước lời kêu gọi tranh cử từ đảng Sức mạnh quốc dân. Quyền Tổng thống chỉ nhấn mạnh sứ mệnh cuối cùng của bản thân là đối phó chiến tranh thương mại từ Mỹ, cam kết sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia trong đàm phán với Chính phủ Washington.Các nhân vật khác trong đảng Sức mạnh quốc dân đã tuyên bố tranh cử như nghị sĩ Ahn Cheol-soo, Na Kyung-won thì phản đối việc ông Han tranh cử.Đảng Sức mạnh quốc dân bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên sơ bộ từ ngày 14-15/4, chính thức khởi động cuộc đua ứng cử viên Tổng thống. Dự kiến số lượng ứng cử viên sơ bộ là khoảng hơn 10 người, và sẽ chỉ có 4 người được bước tiếp vào vòng đua tiếp theo.Trong một diễn biến khác, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo ngày 14/4 đã tuyên bố tranh cử Tổng thống. Là "thư ký cuối cùng" của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, ông Kim tuyên bố sẽ thực hiện ước mơ phát triển cân bằng và phân quyền địa phương của cố Tổng thống, di dời thủ đô hành chính về thành phố Sejong.Như vậy, vị trí ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành sẽ là cuộc đua giữa 4 ứng cử viên, gồm cựu Chủ tịch đảng Lee Jae-myung, cựu nghị sĩ Kim Du-kwan, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Kim Dong-yeon và ông Kim Kyung-soo.