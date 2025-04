Seoul và Washington thảo luận hợp tác trong lĩnh vực không gian

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 15/4 (giờ địa phương) đã tổ chức "Đối thoại vũ trụ dân sự Hàn-Mỹ" lần thứ 4 tại Washington, Mỹ. Hai bên đã ra tuyên bố chung, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, bao gồm nghiên cứu chung về thám hiểm và khoa học vũ trụ, cũng như quan trắc Trái đất.Cụ thể, Seoul và Washington đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác thám hiểm không gian vũ trụ trong các nhiệm vụ như "Chương trình Artemis", một dự án của Mỹ về thám hiểm Mặt trăng; phát triển và nâng cao năng lực bay vào không gian và khả năng du hành vũ trụ ở quỹ đạo thấp của Trái đất cho phi hành gia Hàn Quốc; hợp tác về khả năng thực hiện nhiệm vụ tại điểm Lagrange 4 do Hàn Quốc dẫn dắt; hợp tác trong các nhiệm vụ thiên văn học do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chủ trì.Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi ý kiến về việc hợp tác trong quan sát Trái đất, như duy trì hợp tác về vệ tinh môi trường hoạt động địa tĩnh (GOES), khả năng tương thích giữa hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ và hệ thống định vị kiểu Hàn Quốc (KPS).Tham dự cuộc họp có Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khoa học, công nghệ và không gian vũ trụ của Bộ Ngoại giao Mỹ Rahima Kandahari, Giám đốc NASA Karen Feldstein. Phía Hàn Quốc có Vụ trưởng Vụ Biến đổi khí hậu, năng lượng môi trường và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Han Min-young và Giám đốc phụ trách sứ mệnh hàng không vũ trụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) John Lee.Hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức "Đối thoại vũ trụ dân sự Hàn-Mỹ" hai năm một lần. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2027.