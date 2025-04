Chính phủ Hàn Quốc nâng quy mô ngân sách bổ sung năm 2025

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 15/4 đã mở cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp, quyết định nâng quy mô ngân sách bổ sung lên hơn 12.000 tỷ won (8,4 tỷ USD), tăng 2.000 tỷ won (1,4 tỷ USD) so với mức công bố trước đó.Ngân sách bổ sung này sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính là ứng phó với thiên tai, thảm họa; tăng cường năng lực cạnh tranh trong thương mại và trí tuệ nhân tạo (AI); hỗ trợ đời sống dân sinh.Phó Thủ tướng Choi cho biết Chính phủ sẽ đầu tư hơn 3.000 tỷ won (2,1 tỷ USD) để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước các thiên tai, thảm họa quy mô lớn. Hàn Quốc sẽ nâng gấp đôi ngân sách dành để ứng phó với thiên tai, hiện đang là 500 tỷ won (351 triệu USD), để nhanh chóng khắc phục thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ngoài ra, 2.000 tỷ won (1,4 tỷ USD) cũng đã được thêm vào khoản dự phòng thiên tai, ngân sách mua sắm thiết bị hiện đại để ứng phó kịp thời với các thiên tai, thảm họa như cháy rừng, bão lũ vào mùa hè.Đặc biệt, Chính phủ sẽ đầu tư hơn 4.000 tỷ won (2,8 tỷ USD) để đối phó với những thay đổi nhanh chóng của môi trường thương mại và tăng cường năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp tiên tiến. Seoul sẽ cung cấp mới 25.000 tỷ won (17,6 tỷ USD) vốn chính sách như cho vay lãi suất thấp và bảo lãnh xuất khẩu để hỗ trợ các doanh nghiệp thiếu vốn do chịu thiệt hại từ thuế quan và khủng hoảng xuất khẩu, đồng thời tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ chương trình voucher trợ cấp xuất khẩu.Liên quan đến AI, Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính hơn 2.000 tỷ won (1,4 tỷ USD) cho cơ sở hạ tầng, tài chính, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các ngành công nghiệp tiên tiến như AI và chíp bán dẫn.Chính phủ cũng sẽ rót hơn 4.000 tỷ won (2,8 tỷ USD) để hỗ trợ tiểu thương và các nhóm yếu thế. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ lập một chương trình tín dụng giảm gánh nặng với mức hỗ trợ khoảng 500.000 won (351 USD) mỗi năm để tiểu thương có thể sử dụng chi trả phí công cộng và bảo hiểm. Chương trình "hoàn tiền để hỗ trợ" cũng sẽ được triển khai để hoàn lại một phần khoản tăng chi tiêu bằng thẻ so với năm trước dưới dạng phiếu mua hàng "Onnuri".Ngoài ra, Chính phủ sẽ mở rộng khoảng 200 tỷ won (140.526 USD) vốn chính sách để ổn định sinh hoạt cho thanh niên, sinh viên có thu nhập thấp và người có điểm tín dụng thấp nhất. Hàn Quốc sẽ đơn giản hóa đáng kể các quy trình thẩm định tính khả thi để các dự án tài chính quy mô lớn được triển khai một cách nhanh chóng. Đối với những dự án cần được xúc tiến khẩn cấp, Chính phủ sẽ đồng thời tiến hành phân tích về hiệu quả kinh tế và tính chính sách, cũng như tổ chức cuộc họp của Ủy ban đánh giá các dự án tài chính hàng tháng.Phó Thủ tướng Choi nhấn mạnh thời gian là yếu tố quan trọng nhất đối với ngân sách bổ sung lần này, bày tỏ hy vọng chính giới và Quốc hội Hàn Quốc cùng hợp tác và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong thời gian sớm nhất.