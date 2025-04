Photo : YONHAP News

Trong ngày 14/4, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên chất vấn Chính phủ về lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh. Đây là phiên chất vấn Chính phủ đầu tiên kể từ sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bãi nhiệm.Ngay từ đầu phiên chất vấn, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc Quyền Tổng thống Han Duck-soo chỉ định thẩm phán Tòa án Hiến pháp, gọi hành động này là "cuộc nổi loạn lần hai", "đánh cắp" quyền hạn của Tổng thống tương lai.Đảng Sức mạnh quốc dân thì bảo vệ ông Han, nhấn mạnh Quyền Tổng thống đã thực thi quyền hạn hợp pháp. Đảng này lên án đảng Dân chủ đồng hành lại đang rêu rao về việc tái luận tội, đe dọa ông Han.Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae thì đưa ra lập trường rằng Quyền Tổng thống có thể chỉ định thẩm phán Hiến pháp, do đây là vị trí ứng cử viên do Chính phủ tiến cử, nên nếu cần thiết thì Thủ tướng cũng có thể bổ nhiệm.Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân nhắm đến rủi ro tư pháp liên quan tới cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Đảng này chỉ trích ông Lee đang bị xét xử về cáo buộc tham nhũng, nhưng quá trình xét xử đã kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa kết thúc.Mặt khác, đảng Dân chủ đồng hành nhắc tới khả năng Quyền Tổng thống Han Duck-soo có thể tranh cử, chỉ trích ông Han đang giữ vai trò là người quản lý cuộc bầu cử Tổng thống một cách trung lập, lại đang "lải nhải" về việc tranh cử với lãnh đạo nước ngoài.Giữa phiên chất vấn, nghị sĩ Kim Byung-joo của đảng Dân chủ đồng hành phát ngôn rằng đảng Sức mạnh quốc dân là đảng đồng lõa nổi loạn, làm các nghị sĩ của đảng này phản đối gay gắt, hai bên đứng lên la ó, chỉ tay qua lại.Trong ngày 15/4, Quốc hội tiếp tục chất vấn Chính phủ về lĩnh vực kinh tế.