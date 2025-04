Photo : YONHAP News

Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ ngày 10/4 (giờ địa phương), Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Samuel Paparo tiết lộ Mỹ đã thu thập được thông tin mới liên quan đến hoạt động cung cấp vũ khí của Bắc Triều Tiên cho Nga. Theo ông, quá trình Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí và đạn dược hỗ trợ cho Matxcơva trong chiến tranh Nga-Ukraine đã không gặp bất kỳ trở ngại nào.Mặt khác, Tư lệnh Paparo còn cho biết Nga đã cung cấp cho miền Bắc hệ thống phòng không, nhưng hiện vẫn chưa xác minh được đó là loại hệ thống nào. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn có khả năng nâng cao năng lực phòng không của Bắc Triều Tiên, ngay cả khi đó là vũ khí thuộc loại "hạng hai" (second-tier).Ông Paparo nhận định Bắc Triều Tiên và Nga có mối quan hệ cộng sinh mang tính giao dịch, trong đó hai bên bổ sung điểm yếu cho nhau để cùng theo đuổi lợi ích. Tư lệnh này cũng cảnh báo sự mở rộng hợp tác quân sự này không chỉ là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn có thể gây nguy hiểm đến ổn định khu vực và an ninh của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.Trong thời gian qua, nhiều bằng chứng cho thấy hệ thống vũ khí của Bắc Triều Tiên, gồm tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15, tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, pháo tự hành Koksan M-178/1989 cỡ nòng 170 mm và lượng lớn đạn pháo đã được vận chuyển sang Nga bằng đường sắt.Tạp chí chuyên về quân sự của Cộng hòa Séc "Defense and Security" viện dẫn lời của một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết động thái này của Nga và Bắc Triều Tiên không đơn thuần là hoạt động mua bán vũ khí, mà là hợp tác chiến lược giữa chính quyền hai nước theo chủ nghĩa chuyên chế, nhằm đối đầu với trật tự do phương Tây dẫn dắt. Theo đó, mối quan hệ Nga-Triều hiện tại là mối quan hệ lợi ích đầy nguy hiểm.