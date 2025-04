Photo : YONHAP News

Quyết định đưa Hàn Quốc vào danh sách "các quốc gia nhạy cảm" của Bộ Năng lượng Mỹ đã chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 15/4. Đây là danh sách do Bộ Năng lượng Mỹ lập và quản lý nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.Vào đầu tháng 1 vừa qua, Bộ Năng lượng Mỹ đã quyết định thêm Hàn Quốc vào nhóm "quốc gia khác" trong danh sách này, và quyết định trên đã có hiệu lực đúng như kế hoạch vào ngày 15/4.Chính phủ Hàn Quốc đã nắm bắt được thông tin này muộn vào tháng trước, và đã dốc toàn lực để ứng phó như việc Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã khẩn trương sang Washington để đàm phán với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn không thể giúp Seoul được loại ra khỏi danh sách trên trước khi chính thức có hiệu lực.Chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn đang tiếp tục tiến hành đàm phán với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đã tái khẳng định việc đưa Seoul vào danh sách "các quốc gia nhạy cảm" sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác trong nghiên cứu và phát triển (R&D) song phương.Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc từ nay sẽ phải xin phê duyệt riêng khi đến thăm Bộ Năng lượng Mỹ hoặc các viện nghiên cứu trực thuộc. Ngược lại, các nhà nghiên cứu thuộc Bộ Năng lượng Mỹ khi đến Hàn Quốc cũng sẽ phải trải qua các quá trình kiểm tra an ninh bổ sung.Một vấn đề đáng lo ngại khác là hiện vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để Seoul được loại khỏi danh sách này. Hàn Quốc lần đầu bị xếp vào danh sách "các quốc gia nhạy cảm" vào những năm 1980. Chính phủ Hàn Quốc khi đó cũng đã nắm bắt được thông tin muộn và yêu cầu Washington loại Seoul khỏi danh sách này từ cuối năm 1993, nhưng phải mất khoảng 7 tháng thì Hàn Quốc mới chính thức được loại khỏi danh sách nói trên.Mặt khác, việc một đồng minh chủ chốt của Mỹ như Hàn Quốc bị xếp vào danh sách "các quốc gia nhạy cảm" cũng đang làm dấy lên lo ngại rằng điều này có thể trở thành yếu tố cản trở hợp tác song phương trong dài hạn.