Cảnh sát Hàn Quốc khám xét Văn phòng Tổng thống và khu nhà công vụ phường Hannam

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật thuộc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc sáng ngày 16/4 đã thực thi lệnh khám xét với Văn phòng Tổng thống và khu nhà công vụ phường Hannam (quận Yongsan, Seoul), liên quan tới việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và các quan chức trong Phòng Cảnh vệ Tổng thống đã cản trở thực thi lệnh bắt ông Yoon hồi tháng 1 năm nay.Các điều tra viên tiến hành khám xét máy chủ của điện thoại có chức năng chống nghe lén mà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol từng sử dụng, văn phòng của Phòng Cảnh vệ Tổng thống và nhà công vụ dành cho Trưởng Phòng Cảnh vệ.Trước đó, Cảnh sát đã khởi tố điều tra đối với Phó Phòng cảnh vệ Kim Seong-hoon và Trưởng bộ phận An ninh Lee Gwang-woo tội danh cản trở người thi hành công vụ, do đã ngăn cản quá trình thực thi lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 1. Ông Yoon cũng đã bị khởi tố điều tra với cáo buộc là "đồng phạm". Trước đó, Cảnh sát đã đưa ra lập trường rằng cần điều tra cựu Tổng thống với tư cách là nghi phạm.Vào ngày 3/1 vừa qua, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO) đã không thể thực thi lệnh bắt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol do vấp phải sự kháng cự của Phòng Cảnh vệ Tổng thống. Phải tới ngày 15/1, CIO mới thực thi lệnh bắt thành công ông Yoon, 43 ngày sau vụ thiết quân luật.Mặt khác, Nhóm điều tra đặc biệt cũng thực thi lệnh khám xét với hệ thống camera giám sát phòng làm việc của Tổng thống, liên quan tới cáo buộc nổi loạn của cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, người đang bị Cảnh sát điều tra về nghi ngờ đã chỉ thị cắt điện, cắt nước của các hãng ngôn luận vào thời điểm thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.