Hàng trăm lao động Bắc Triều Tiên làm việc tại kho hàng của sàn thương mại điện tử Nga

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo Matxcơva (Moscow Times), một hãng truyền thông độc lập của Nga, ngày 15/4 (giờ địa phương) đưa tin về việc một video ghi lại cảnh lao động Bắc Triều Tiên làm việc trong kho hàng của công ty Wildberries tại Matxcơva đã được tiết lộ trên mạng trực tuyến.Wildberries là công ty thương mại điện tử lớn nhất của Nga, được thành lập bởi bà Tatyana Kim, một người gốc Bắc Triều Tiên.Theo “Ostorozhno Novosti”, kênh tin tức Telegram của Nga, đoạn video trên được đăng trong phòng chat nhóm giữa các nhân viên của hãng Wildberries. Trong video, những người được phỏng đoán là lao động miền Bắc mặc đồng phục làm việc màu tím của Wildberries.Về thông tin trên, Wildberries cho biết đang triển khai một dự án thí điểm tuyển dụng lao động nước ngoài và sẽ quyết định việc mở rộng tuyển dụng hay không tùy theo kết quả dự án. Tuy nhiên, công ty này không trả lời thẳng câu hỏi có phải các lao động nước ngoài trong video là người Bắc Triều Tiên hay không.Trong bối cảnh Nga và miền Bắc đang thắt chặt quan hệ, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng lệnh cấm vận của Liên hợp quốc nhằm răn đe miền Bắc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trên thực tế chỉ còn là "hữu danh vô thực".Hội đồng bảo an Liên hợp quốc năm 2017 đã thông qua nghị quyết cấm vận số 2375, cấm các quốc gia thành viên tuyển dụng lao động Bắc Triều Tiên.Hội đồng bảo an cũng thông qua nghị quyết yêu cầu các nước phải trục xuất toàn bộ lao động miền Bắc đang làm việc tại nước mình cho tới hết tháng 12/2019, nhưng hiệu quả của nghị quyết này còn rất hạn chế.Bộ Ngoại giao Nga đầu năm 2020 từng đưa ra lập trường rằng việc trục xuất người lao động miền Bắc là khó thực hiện do hạn chế phương tiện giao thông. Tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc khiến nhiều gia đình miền Bắc bị mất cơ hội kiếm sống nuôi con cái. Sau phát biểu này của ông Putin, Bắc Triều Tiên được xác định đã cử quân tới Nga chiến đấu chống lại Ukraine.Mặt khác, NK News, chuyên trang về Bắc Triều Tiên của Mỹ, một ngày trước đưa tin chính quyền thành phố Vladivostok của Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh những lao động "Korean" đang "làm việc hợp pháp" tại công trường xây dựng. Tuy nhiên, theo nhận định của trang tin Mỹ, không có người Hàn làm việc tại công trường xây dựng ở Nga, nên những người "Korean" mà chính quyền thành phố này nhắc tới được phỏng đoán là người Bắc Triêu Tiên. Các công nhân xuất hiện trong video nói chất giọng đặc trưng của miền Bắc.Vào năm ngoái, Nga và Bắc Triều Tiên đã ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện, đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên mọi phương diện. Tuy nhiên, việc chính quyền thành phố Vladivostok công bố đoạn video về hình ảnh lao động miền Bắc như trên là điều hiếm thấy.Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) năm ngoái cho biết Bình Nhưỡng đã cử hàng nghìn lao động sang Nga bằng cách lợi dụng visa du học. Moscow Times trích dẫn số liệu từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong số 9.300 thị thực được cấp cho công dân Bắc Triều Tiên năm ngoái, có đến 8.600 visa du học.