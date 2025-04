Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 16/4 cho biết đã tổ chức "Tuần lễ đối tác Hàn-Nhật Plus 2025" tại khách sạn Prince Park Tower Tokyo, Nhật Bản vào một ngày trước.Đây là sự kiện hợp tác công nghiệp Hàn-Nhật được tổ chức nhân Triển lãm thế giới (World Expo) diễn ra tại thành phố Osaka của Nhật Bản. Sự kiện bao gồm Diễn đàn hợp tác kinh tế song phương diễn ra vào buổi sáng ngày hôm trước, hội thảo tư vấn doanh nghiệp đổi mới, lễ đăng ký đầu tư và tọa đàm thu hút đầu tư.Tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn-Nhật do Bộ Ngoại giao và KOTRA đồng tổ chức, Giám đốc KOTRA Kang Kyung-sung và Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Park Cheol-hee đã gửi lời chúc mừng 60 năm bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật. Ngoài ra, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Ahn Ho-young và cựu Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Nobukatsu Kanehara đã trình bày về phương án tăng cường an ninh kinh tế giữa hai nước.Trong lễ đăng ký đầu tư và buổi tọa đàm thu hút đầu tư diễn ra sau đó, 6 doanh nghiệp Nhật Bản ở lĩnh vực vật liệu chíp bán dẫn, logistics đã quyết định đầu tư 44 triệu USD vào Hàn Quốc. KOTRA đánh giá đây sẽ là cơ hội để Seoul đảm bảo năng lực công nghệ và ổn định chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực phụ thuộc lớn vào nước ngoài như vật liệu chíp bán dẫn.Hội thảo tư vấn doanh nghiệp đổi mới do KOTRA đồng tổ chức với Bộ Địa chính và giao thông đã thu hút sự tham gia của 40 doanh nghiệp đổi mới trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Chính phủ số, thành phố thông minh, cùng 32 doanh nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị ở lĩnh vực sản xuất tiên tiến như chíp bán dẫn, pin thứ cấp. Tổng giá trị các biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết trong sự kiện này là 19 triệu USD.Chủ tịch KOTRA nhận định hiện tại là thời điểm quan trọng để Seoul và Tokyo tăng cường hợp tác trong việc thiết lập chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành công nghiệp tiên tiến. KOTRA sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đầu tư giữa hai nước và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác thông qua sự kiện lần này.