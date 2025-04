Seoul và Washington quyết tâm tăng cường hợp tác không gian vũ trụ

Photo : YONHAP News

Vụ trưởng Vụ Biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Han Min-young ngày 15/4 (giờ địa phương) đã tham dự buổi hội thảo về chủ đề hợp tác không gian vũ trụ do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức tại Washington. Tại đây, bà Han cho biết đồng minh Hàn-Mỹ ưu tiên hợp tác ở ba lĩnh vực đó là quy chuẩn không gian vũ trụ, kinh tế không gian vũ trụ và an ninh quốc gia.Vụ trưởng Han nhấn mạnh việc thiết lập các quy chuẩn quản lý hoạt động không gian vũ trụ đang trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia. Với năng lực đang ngày càng được nâng cao, Seoul mong muốn đóng góp vào việc thiết lập quy chuẩn không gian vũ trụ.Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh việt thiết lập quan hệ đồng minh với các đối tác đáng tin cậy là điều quan trọng để thiết lập chuỗi cung ứng an toàn và tin cậy trong nền kinh tế không gian này. Lĩnh vực không gian vũ trụ mang đặc điểm là có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, nên vấn đề an ninh quốc gia là một lĩnh vực hợp tác quan trọng.Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Karen Feldstein cho biết hiện tại NASA đang ký kết 23 hiệp định có hiệu lực với 11 cơ quan tại Hàn Quốc. Seoul là một trong số ít những đối tác có khả năng bao quát toàn bộ các lĩnh vực nhiệm vụ của NASA.Bà Feldstein đồng tình với ba lĩnh vực hợp tác mà Vụ trưởng Han nêu ra; đồng thời nhấn mạnh hợp tác song phương là phù hợp với lợi ích của cả hai nước, là động lực cho nền kinh tế không gian vũ trụ.Giám đốc Văn phòng về các vấn đề không gian vũ trụ Bộ Ngoại giao Mỹ Valda Vikmanis thì nhắc đến việc Hàn Quốc đang hoạt động trong Ủy ban hợp tác quốc tế về sử dụng hòa bình không gian vũ trụ của Liên hợp quốc (UN COPUOS) và Nhóm Hiệp ước Artemis. Hai nước hiện đang chia sẻ các giá trị chung liên quan đến an toàn, minh bạch và tính bền vững trong không gian vũ trụ.Ông John Lee, Giám đốc phụ trách sứ mệnh Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cho biết Hàn Quốc đang chuyển đổi sang lĩnh vực không gian do khối tư nhân dẫn dắt thay vì Chính phủ dẫn dắt như trước đây. Khối doanh nghiệp tư nhân hai nước đang ngày càng mở rộng hợp tác. Đặc biệt, Hàn Quốc cho tới nay chủ yếu chỉ đóng vai trò tham gia đơn thuần vào dự án hơn là đóng góp cho dự án không gian, nhưng giờ đây Seoul đang hướng tới trở thành một quốc gia có những đóng góp thực sự.