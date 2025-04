Hàng loạt lễ tưởng niệm vụ chìm tàu Sewol được tổ chức trên toàn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Các tổ chức liên quan đến vụ chìm tàu chở khách Sewol ngày 16/4 đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm trên khắp Hàn Quốc, nhân 11 năm xảy ra vụ thảm họa này (16/4/2024-16/4/2025)."Quỹ Ngày 16/4" tổ chức lễ tưởng niệm 11 năm xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol vào lúc 3 giờ chiều ngày 16/4 tại Công viên Hwarang, thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi). Chương trình gồm chiếu video tưởng niệm, biểu diễn nhạc kịch và hợp xướng.Tổ chức dân sự đoàn kết người dân về cam kết ngày 16/4 cũng tổ chức lễ tưởng niệm vào lúc 4 giờ 16 phút chiều cùng ngày tại không gian tưởng niệm vụ thảm họa chìm tàu Sewol, trước trụ sở Hội đồng thành phố Seoul nằm ở quận Jung, với các hoạt động như mặc niệm, dâng hoa và biểu diễn tưởng niệm.Mạng lưới xã hội dân sự thuộc tông phái Phật giáo Won cũng tổ chức lễ tưởng niệm 11 năm xảy ra vụ thảm họa chìm tàu Sewol vào lúc 6 giờ chiều ngày 14/4 tại khu vực trước trụ sở chính của Hội đồng thành phố Seoul.Trong sáng ngày 16/4 cũng diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân là người dân thường trong thảm họa chìm tàu Sewol tại công viên gia đình Incheon, thành phố Incheon. Một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại cảng Paengmok, huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla, gần hiện trường vụ tai nạn, vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cũng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày an toàn quốc dân lần thứ 11 nhân dịp tưởng niệm thảm họa chìm tàu Sewol. "Ngày an toàn quốc dân" được chỉ định sau vụ thảm họa chìm phà khách nói trên vào năm 2014, với mục tiêu nâng cao nhận thức về an toàn, và lễ kỷ niệm được tổ chức thường niên từ năm 2015.Mặt khác, các tổ chức liên quan đến vụ thảm họa chìm tàu Sewol ngày 15/4 đã nộp đơn yêu cầu Phòng lưu trữ Tổng thống công khai các tài liệu ghi lại hành tung của cựu Tổng thống Park Geun-hye trong 7 tiếng đồng hồ vào ngày xảy ra thảm họa.Những tổ chức này cho rằng các tài liệu liên quan đã bị chỉ định là tài liệu của Tổng thống theo quyết định của Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn khi đó, sau khi bà Park Geun-hye bị luận tội, làm cản trở quá trình điều tra làm sáng tỏ sự thật. Họ cũng kêu gọi Quốc hội và Chính phủ sửa đổi Luật về quản lý tài liệu Tổng thống, cũng như yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) ngày 29/10/2022 và vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024.