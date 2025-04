68% đàn ông Hàn Quốc cho rằng phụ nữ cũng phải làm việc để nuôi sống gia đình

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu do nhà nghiên cứu cấp cao Kim Eun-ji thuộc Viện nghiên cứu chính sách phụ nữ Hàn Quốc đứng đầu, ngày 16/4 công bố báo cáo khảo sát về nhận thức vai trò giới tính trong gia đình và công việc.Báo cáo được dựa trên kết quả khảo sát năm 2025 với 2.690 người (1.396 nam, 1.294 nữ) từ 25-44 tuổi và khảo sát năm 2019 với 6.350 người (3.301 nam, 3.049 nữ) từ 20-39 tuổi.Theo kết quả khảo sát, 67,9% nam giới cho rằng phụ nữ cũng phải làm việc để nuôi sống gia đình, tăng 10,7% so với kết quả khảo sát năm 2019 là 57,2%. Tỷ lệ nữ giới đồng tình với quan điểm này cũng tăng 7,9%, từ 65,4% lên 73,3%.Tỷ lệ nam giới cho rằng làm việc là cách tốt nhất để phụ nữ có một cuộc sống độc lập tăng mạnh từ 44,2% năm 2019 lên 63,5% năm nay. Tỷ lệ này ở nữ giới tăng từ 69,3% lên 80,7%.Bên cạnh đó, 22,6% nam giới cho rằng nếu người mẹ đang có con nhỏ phải làm việc thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới con cái, giảm so với tỷ lệ 24,2% trong cuộc khảo sát năm 2019. 18,4% nữ giới đồng tình với ý kiến này, giảm so với kết quả khảo sát năm 2019 là 22%.Với câu hỏi người mẹ có con trong độ tuổi đi học nếu đi làm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con, tỷ lệ nam giới đồng tình giảm từ 19,3% xuống 18,3%, và nữ giới giảm từ 14,4% xuống 13,9%.Trong cuộc khảo sát năm nay, 68,8% nam giới và 83,9% nữ giới cho rằng giờ đây đàn ông cũng cần phải dành thời gian chăm sóc gia đình. Tỷ lệ này trong khảo sát năm 2019 là 45,9% ở nam giới và 76,7% ở nữ giới. Điều này có nghĩa là nhận thức tích cực của nam giới về việc chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái đã tăng 22,9% chỉ sau 6 năm.34,7% nam giới cho rằng phụ nữ cần có con mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn, tăng 10% so với năm 2019. Tỷ lệ này ở nữ giới cũng tăng 10%, lên 19,6%.Tương tự, với câu hỏi đàn ông cần có con mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn, tỷ lệ ở nam giới đồng tình tăng từ 19% lên 39,2%, nữ giới từ 12,6% lên 30%.Trong cuộc khảo sát năm 2019, thứ tự ưu tiên trong cuộc sống thời kỳ thanh niên là "công việc, cuộc sống cá nhân, mối quan hệ với bạn đời, con cái", tương tự cả nam và nữ. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát năm 2025, thứ tự này vẫn được giữ nguyên với nữ giới, nhưng với nam giới đã thay đổi thành "công việc, quan hệ với bạn đời, cuộc sống cá nhân, con cái".Nhà nghiên cứu Kim Eun-ji nhận định rằng cả nam giới và nữ giới đều hướng về gia đình hơn so với trước. Nhóm nghiên cứu đề xuất Chính phủ điều chỉnh trọng tâm chính sách gia đình, từ "gia đình truyền thống" trong đó hỗ trợ vai trò trong gia đình của nam giới sang "gia đình kiểu mới".