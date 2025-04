Điện ảnh Hàn Quốc vắng bóng tại Liên hoan phim Cannes 2025

Photo : YONHAP News

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes (Pháp) ngày 15/4 (giờ địa phương) đăng tải trên trang chủ danh sách các tác phẩm điện ảnh trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, trong đó không có một tác phẩm nào của Hàn Quốc được chiếu tại "Tuần lễ đạo diễn" và "Tuần lễ phê bình".Trước đó, trong danh sách hạng mục cạnh tranh và không cạnh tranh giải thưởng, hạng mục "góc nhìn đặc biệt" (Un Certain Regard) công bố ngày 10/4 cũng không có tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc nào góp mặt.Đây là lần đầu tiên sau 26 năm kể từ năm 1999, điện ảnh Hàn Quốc không được mời tham dự ở các hạng mục chính thức và không chính thức của Cannes.Tác phẩm đầu tiên của Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim Cannes là phim "Spinning the Tales of Cruelty Towards Women" (tạm dịch: "Vòng quay nghiệt ngã của phận nữ nhi) của đạo diễn Lee Doo-yong năm 1984 ở hạng mục "góc nhìn đặc biệt".Tác phẩm "Thi ca" (Poetry) của đạo diễn Lee Chang-dong từng giành Giải kịch bản xuất sắc nhất, phim "Túy họa tiên" (Chihwaseon) của đạo diễn Im Kwon-taek gặt hái Giải đạo diễn xuất sắc nhất.Sau đó, đạo diễn Bong Joon-ho với phim "Ký sinh trùng" (Parasite) đã mang về "Cành cọ vàng", giải cao nhất tại Cannes, lần đầu tiên trong lịch sử đối với phim điện ảnh Hàn Quốc.Đạo diễn Park Chan-wook cũng từng đoạt Giải thưởng của ban giám khảo với phim "Oldboy", Giải thưởng lớn của Ban giám khảo với phim "Cơn khát" (Thirst), và Giải đạo diễn xuất sắc nhất với phim "Quyết tâm chia tay" (Decision to Leave).Về giải thưởng của diễn viên, tài tử Song Kang-ho giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai chính trong phim "Người môi giới" (Broker) của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu, còn nữ diễn viên Jeon Do-yeon từng giành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Ánh dương bí mật" (Secret Sunshine) của đạo diễn Lee Chang-dong.