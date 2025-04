Bộ Địa chính Hàn Quốc tăng cường kiểm tra và quản lý an toàn hạ tầng ngầm

Photo : YONHAP News

Sau hàng loạt vụ "hố sụt" xuất hiện trên toàn quốc gần đây, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 16/4 cho biết đã và đang xúc tiến các đối sách phòng ngừa tai nạn như kiểm tra thực trạng và cải thiện chế độ an toàn hạ tầng ngầm.Cụ thể, Bộ Địa chính đã phối hợp với các ban ngành hữu quan để thành lập và vận hành nhóm chuyên trách (TF) cải thiện hệ thống quản lý an toàn hạ tầng ngầm từ tháng 9 năm ngoái, cũng như đã thực hiện các đợt kiểm tra đặc biệt tại các công trình đào xới để ngăn ngừa sự cố.Trước đó, từ tháng 10-12 năm ngoái, cơ quan này cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường tại 94 công trình đào xới trên toàn quốc, đồng thời kiểm tra nền đất bằng thiết bị radar xuyên đất (Ground-penetrating radar, GPR) và hệ thống cống thoát nước cũ bằng camera giám sát (CCTV) tại các tuyến đường lân cận.Bộ Địa chính đã phát hiện 209 trường hợp quản lý thi công, đo đạc chưa đầy đủ và đã hoàn tất chỉnh sửa. Ngoài ra, cơ quan cũng đã thông báo cho chính quyền địa phương về 68 "hố rỗng" được phát hiện qua kiểm tra nền đất bằng GPR, và 12 đường ống thoát nước cũ được phát hiện qua CCTV để tiến hành khắc phục.Liên quan đến ý kiến cho rằng Bộ Địa chính không sử dụng thiết bị đánh giá nguy cơ sụt lún GSR trong công tác phòng ngừa, cơ quan này giải thích rằng GSR không phải là công nghệ phát hiện "hố rỗng", mà là phương pháp đánh giá mức độ rủi ro sụt lún. Bộ sẽ xem xét khả năng ứng dụng thực địa thiết bị này thông qua một nghiên cứu riêng biệt, vì nhóm nghiên cứu phát triển GSR đã đề xuất việc cần thiết phải kiểm chứng trước khi áp dụng vào thực tế.Bộ Địa chính còn cho biết đang thúc đẩy tăng cường thăm dò nền đất tại các khu vực có nguy cơ cao, từ 5 năm/lần lên 2 lần/năm. Tổng chiều dài thăm dò cũng sẽ được mở rộng đáng kể, từ 2.300 km vào năm ngoái lên 3.200 km trong năm nay, và 4.200 km vào năm sau.Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường quản lý an toàn hạ tầng ngầm, trong đó có kế hoạch thực hiện một đợt kiểm tra đặc biệt mới tại các công trình đào xới quy mô lớn từ cuối tháng này đến tháng sau.