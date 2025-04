Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất cơ bản 2,75%/năm

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/4 quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức hiện hành là 2,75%/năm.Trước đó, BOK đã hai lần hạ lãi suất cơ bản vào tháng 10 và tháng 11/2024, đóng băng lãi suất vào tháng 1 năm nay, nhưng sau đó lại hạ trong tháng 2 do lo ngại suy thoái kinh tế.Ủy ban chính sách tiền tệ cho biết giá cả vẫn đang duy trì xu hướng ổn định, trong khi rủi ro sụt giảm tăng trưởng lại tăng cao do kinh tế đình trệ trong quý I và các điều kiện thương mại toàn cầu xấu đi.Về lý do đóng băng lãi suất, Ngân hàng trung ương giải thích sự thay đổi chính sách thuế quan của Mỹ và việc Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến chính sách kích thích kinh tế đang làm gia tăng sự không chắc chắn, cũng như cần theo dõi thêm về tính biến động cao của tỷ giá hối đoái và xu hướng nợ hộ gia đình.BOK nhận định tỷ lệ tăng trưởng năm nay sẽ thấp hơn dự báo hồi tháng 2 (1,5%), nhưng không đưa ra con số cụ thể. Trong khi đó, tình trạng đình trệ tiêu thụ nội địa sẽ được giảm nhẹ hơn, nhưng xuất khẩu dự báo sẽ sụt giảm do các điều kiện thương mại bất ổn.Trong thông cáo báo chí, Ủy ban chính sách tiền tệ đã 7 lần dùng tới từ "không chắc chắn", nhấn mạnh rằng khó dự báo về các tác động từ tình hình chính trị trong nước và chính sách thuế quan của Mỹ.Tuy nhiên, BOK dự báo giá tiêu dùng sẽ tương đối ổn định. Mặc dù tỷ giá hối đoái won-USD có thể là yếu tố kéo lạm phát tăng, nhưng giá dầu quốc tế đang giảm, tiêu dùng chững lại, nên lạm phát sẽ duy trì ở ngưỡng ổn định 2%. Tỷ lệ lạm phát cả năm sẽ không quá chênh lệch so với dự báo đưa ra trước đó là 1,9%.