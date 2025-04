Nỗ lực khám xét Văn phòng Tổng thống của Cảnh sát tiếp tục thất bại

Photo : YONHAP News

Trong ngày 16/4, Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khám xét máy chủ của chiếc điện thoại có chức năng chống nghe lén mà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol từng sử dụng, phòng làm việc của Phòng Cảnh vệ Tổng thống, nhà công vụ dành cho Trưởng Phòng Cảnh vệ ở phường Hannam (quận Yongsan, Seoul).Tuy nhiên, cuộc khám xét lần này tiếp tục gặp thất bại sau hơn 10 tiếng, do Phòng Cảnh vệ không cho phép các điều tra viên Cảnh sát tiến vào bên trong. Đây là lần thứ sáu Cảnh sát nỗ lực khám xét máy chủ chiếc điện thoại an ninh của cựu Tổng thống, nhằm điều tra về cáo buộc cựu Tổng thống và Phó Phòng Cảnh vệ Kim Seong-hoon cản trở người thi hành công vụ.Ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho Phó Phòng Cảnh vệ Kim ngăn cản quá trình thực thi lệnh bắt lần một của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng vào tháng 1 năm nay.Do ông Yoon đã bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm chức vụ Tổng thống, nên không còn đặc quyền "miễn truy tố", thêm vào đó việc Phó Phòng Cảnh vệ Kim xin từ chức đã "châm ngòi" cuộc điều tra cưỡng chế lần này của Cảnh sát. Song tương tự các lần trước, lần này Phòng Cảnh vệ tiếp tục kháng cự, lấy lý do là đang thảo luận để phối hợp tối đa với cuộc điều tra của Cảnh sát, như trình nộp tài liệu mà phía Cảnh sát đề nghị trong khả năng.Cùng ngày, Cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét đối với hệ thống camera giám sát của phòng làm việc Tổng thống, nhằm làm sáng tỏ về nghi ngờ cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min ra chỉ thị cắt điện, nước của các hãng ngôn luận nhưng không thành công.