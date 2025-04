Quy mô vốn ODA của Hàn Quốc năm 2024 đạt gần 4 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Văn phòng điều phối Nhà nước Hàn Quốc ngày 17/4 dẫn số liệu thống kê sơ bộ do Ủy ban viện trợ phát triển (DAC) thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 3,94 tỷ USD cho các nước trong năm ngoái.Đây là quy mô vốn ODA lớn nhất của Seoul kể từ sau khi gia nhập DAC vào năm 2010. Quy mô viện trợ của Hàn Quốc đứng thứ 13 trong số các nước thành viên DAC, cao hơn một bậc so với năm 2023. Tỷ lệ vốn ODA trên Tổng thu nhập quốc dân là 0,21%, thứ 26 trong số 32 nước.Ngân sách ODA của Hàn Quốc trong năm nay là 6.500 tỷ won (4,58 tỷ USD), tăng khoảng 1.000 tỷ won (704,1 triệu USD) so với năm ngoái.Văn phòng điều phối Nhà nước khẳng định trong thời gian tới, trên cương vị là một thành viên có trách nhiệm, Seoul sẽ tích cực đáp ứng nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đạt mục tiêu phát triển bền vững, qua đó mang lại lợi ích cùng phát triển với các đối tác chính thông qua những dự án ODA.