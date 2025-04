Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đưa tin Tòa án Hành chính Berlin (Đức) đã ra quyết định sẽ giữ lại bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", biểu tượng cho những nạn nhân từng bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, đặt ở quận Mitte, Berlin cho tới hết ngày 28/9.Về việc chính quyền quận Mitte lập luận rằng việc dựng bức tượng có thể ảnh hưởng tới lợi ích ngoại giao của Nhật Bản, Hội đồng xét xử cho rằng không thể ưu tiên việc dỡ bỏ bức tượng hơn là tự do nghệ thuật nếu không có ảnh hưởng cụ thể nào được chứng minh.Trước đó, tổ chức dân sự có tên là "Hội đồng Hàn Quốc" (tiếng Anh là “Korea Verband”) tháng 10 năm ngoái đã đệ đơn lên Tòa án Hành chính Berlin, đề nghị dừng hiệu lực lệnh dỡ bỏ tượng của chính quyền quận Mitte.Quận Mitte lập luận là theo thông lệ, chính quyền quận chỉ cho phép trưng bày tối đa 2 năm đối với các tác phẩm nghệ thuật tạm thời, nhưng tổ chức "Cộng đồng Hàn Quốc" thì cho rằng vẫn có các tác phẩm khác được xét ngoại lệ.Tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được dựng tại Berlin vào tháng 9/2020, sau khi hết thời hạn 2 năm đã được chính quyền quận Mitte gia hạn thêm 2 năm nữa. Có nghĩa chính quyền quận đã coi đây là một trường hợp ngoại lệ, nhưng lần này lại yêu cầu phải dỡ bỏ ngay bức tượng với lý do không rõ ràng.Đồng thời, tổ chức dân sự Đức cho rằng chính quyền quận đã không cân nhắc tới các chương trình liên kết với Bảo tàng phụ nữ bị ép mua vui nằm ở gần bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", không cân nhắc tới ý kiến tán thành của người dân địa phương về việc dựng tượng, xâm phạm tới quyền tự do về nghệ thuật theo Hiến pháp, gây hại tới hoạt động của tổ chức này.Hãng tin Kyodo cho rằng vẫn chưa rõ liệu bức tượng có bị dỡ bỏ sau tháng 9 hay không. Tổ chức dân sự trên vẫn đang yêu cầu dựng vĩnh viễn tượng "Thiếu nữ Hòa bình", nên có khả năng sẽ kháng cáo quyết định của Tòa án.