Lượng hành khách bay quốc tế của sân bay Incheon trong quý I/2025 vượt ngưỡng 18 triệu người

Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon ngày 16/4 công bố “Kết quả vận tải và tài chính quý I/2025”, trong đó số hành khách của đường bay quốc tế tại sân bay Incheon đạt 18,6 triệu người.Con số này tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,9% so với quý I/2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19, cũng như ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Số chuyến bay quốc tế cũng đạt 105.817 chuyến, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2024.Xét theo từng khu vực, số hành khách đến Trung Quốc tăng cao nhất với 24,1%, tiếp đến là Đông Bắc Á 16,1%, châu Mỹ 10,8% và Nhật Bản là 10,4%. Tổng công ty cho biết xu hướng gia tăng số hành khách trong quý I/2025 đã vượt qua dự báo được công bố cuối năm ngoái, nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, lượng hành khách chặng bay quốc tế trong cả năm 2025 dự kiến sẽ tăng từ 73,03 triệu người lên khoảng 76,64 triệu khách.Cơ quan này phân tích số hành khách của các đường bay ngắn và trung như đến Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á là yếu tố thúc đẩy tổng số hành khách. Đặc biệt, lượng hành khách của các chuyến bay đến Trung Quốc từ tháng 11 năm ngoái đã tăng mạnh nhờ chính sách miễn thị thực tạm thời của Bắc Kinh.Tỷ lệ chuyến bay trên các tuyến đường ngắn đến các nước như Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á chiếm tới 84,3%, cao hơn nhiều so với các tuyến bay đường dài đến Mỹ và châu Âu. Điều này được cho là do xu hướng chuộng du lịch ngắn ngày gia tăng trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, tỷ giá và giá dầu cao.Về mặt tài chính, doanh thu quý I/2025 của Tổng công ty đạt 643,2 tỷ won (452,7 triệu USD), giảm so với mức 658,5 tỷ won (463,5 triệu USD) cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 199,1 tỷ won (140,1 triệu USD) và 166,2 tỷ won (117 triệu USD), giảm lần lượt 43,2% và 33,7% so với quý I/2019.Trong kỳ nghỉ lễ dài từ 30/4-6/5, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 211.000 hành khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon. Vì vậy, sân bay quyết định sẽ triển khai các đối sách giảm thiểu tình trạng hỗn loạn.Đặc biệt, để rút ngắn thời gian kiểm tra an ninh và làm thủ tục xuất cảnh, sân bay Incheon sẽ mở cửa xuất cảnh sớm hơn tối đa một tiếng so với thường lệ và tăng cường nhân lực tại các khu vực kiểm tra. Sân bay cũng sẽ mở rộng khu vực làm thủ tục ký gửi hành lý tự động, bố trí thêm bãi đỗ xe tạm thời thông qua việc điều phối sử dụng làn đường phụ.Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon cho biết sân bay Incheon đang được vận hành ổn định, số hành khách trong năm nay dự kiến sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới. Tổng công ty sẽ nỗ lực hết sức để hành khách không gặp bất tiện nào trong kỳ nghỉ tháng 5 tới.