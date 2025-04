ICAO bác bỏ đơn yêu cầu điều tra của Bắc Triều Tiên về drone của Hàn Quốc

Photo : KBS News

Vào tháng 2 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã yêu cầu Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc tiến hành điều tra sự việc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái (drone) xâm nhập vào không phận Bình Nhưỡng.Bắc Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái đã công bố hình ảnh và dấu vết bay của một thiết bị không người lái, cáo buộc miền Nam đã sử dụng thiết bị này để rải truyền đơn sang miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc khi đó đã duy trì chiến lược mơ hồ, cho rằng không thể xác nhận sự việc.Cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều là nước thành viên của ICAO, tổ chức được thành lập dựa trên Công ước về hàng không dân dụng quốc tế (còn gọi là Công ước Chicago). Trong Công ước này có điều khoản quy định máy bay không người lái của một nước không được bay qua không phận của nước thành viên khác nếu không có sự cho phép của quốc gia đó. Vì vậy, Bình Nhưỡng đã yêu cầu ICAO điều tra nhằm xác định liệu Seoul có vi phạm quy định này hay không.36 nước thành viên của Hội đồng ICAO ngày 1/3 vừa qua đã tổ chức cuộc họp kín để thảo luận về yêu cầu của Bắc Triều Tiên và đi đến kết luận rằng không cần thiết phải thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến vụ việc trên. Nguyên nhân là do lập luận của miền Bắc không có căn cứ rõ ràng. Ngoài ra, việc Bình Nhưỡng nhiều lần vi phạm các quy định quốc tế, đe dọa đến an toàn hàng không dân dụng trong thời gian qua cũng được cho là đã ảnh hưởng lớn đến quyết định bác bỏ này của ICAO.Vào tháng 6 năm ngoái, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế đã thông qua một quyết định bày tỏ lo ngại và hối thúc các biện pháp phòng ngừa việc miền Bắc lặp lại các hành vi gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS).Với quyết định bác bỏ lần này, ICAO sẽ không thảo luận thêm về vấn đề trên. Khi Bắc Triều Tiên đưa máy bay không người lái xâm nhập không phận Hàn Quốc vào tháng 12/2022, Chính phủ Hàn Quốc đã không yêu cầu điều tra do cân nhắc đến các yếu tố pháp lý và ngoại giao quốc tế.