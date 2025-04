Seoul không kháng cáo phán quyết của Tòa án Singapore liên quan tới Quỹ Mason

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 18/4 cho biết sau nhiều cuộc thảo luận chuyên sâu với công ty luật đại diện cho Chính phủ và các chuyên gia bên ngoài, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại quốc tế Singapore liên quan tới đề nghị bồi thường thiệt hại cho Quỹ Mason, một quỹ phòng hộ của Mỹ.Vào ngày 20/3 vừa qua, Tòa án Thương mại quốc tế Singapore đã ra phán quyết bác đề nghị của Chính phủ Seoul về việc hủy phán quyết của Hội đồng trọng tài Tòa án trọng tài thường trực (PCA) trong vụ tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS), trong đó yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường khoảng 32 triệu USD cho Quỹ Mason.Bộ Tư pháp giải thích Chính phủ đã đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc tổng thể các vấn đề pháp lý, chi phí phát sinh khi kháng cáo và cả khoản lãi chậm thanh toán, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục xử lý vụ việc với ưu tiên hàng đầu là lợi ích quốc gia.Vào tháng 9/2018, Quỹ Mason đã đệ đơn lên Toà án trọng tài thường trực, yêu cầu giải quyết tranh chấp theo cơ chế ISDS, với lý do quỹ này bị thiệt hại khoảng 192,5 triệu USD bởi sự can thiệp vô lý của Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS) Hàn Quốc trong quá trình phê duyệt việc sáp nhập công ty xây dựng Samsung (Samsung C&T) và công ty công nghiệp Cheil vào năm 2015. Thời điểm đó, Quỹ Mason nắm giữ 2,18% cổ phần của Samsung C&T.Sau 6 năm kể từ khi đệ đơn, Hội đồng trọng tài PCA tháng 4 năm ngoái đã chấp nhận một phần yêu cầu của Quỹ Mason và ra phán quyết buộc Chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường 32.030.876 USD, tương ứng khoảng 16% so với yêu cầu bồi thường ban đầu của quỹ này là 200 triệu USD. Ngoài ra, Hội đồng trọng tài cũng yêu cầu Seoul phải chi trả thêm 14,99 tỷ won (10,5 triệu USD) chi phí pháp lý và chi phí giải quyết tranh chấp cho Quỹ Mason.Không đồng tình với kết quả này, Chính phủ Hàn Quốc vào tháng 7/2024 đã nộp đơn lên Tòa án Singapore, đề nghị hủy phán quyết của Hội đồng trọng tài. Tuy nhiên, Tòa án Singapore vào ngày 20/3 đã ra phán quyết, cho rằng phán quyết của PCA không có vấn đề pháp lý.