Photo : YONHAP News

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ phụ trách Văn phòng hợp tác quốc tế Tommy Joyce ngày 18/4 đã có bài phát biểu qua video tới "Diễn đàn đổi mới năng lượng" do Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hàn Quốc tổ chức tại Seoul.Ông Joyce nhấn mạnh Hàn Quốc là một trong những đối tác năng lượng quan trọng nhất của Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, khi Washington đang mở ra thời đại dồi dào năng lượng mới, hợp tác Hàn-Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng ổn định và kinh tế tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Quan chức Mỹ nói thêm Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Mỹ, và là quốc gia thiết yếu trong việc xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng độc lập khỏi Trung Quốc của Chính phủ Tổng thống Donald Trump.Phát biểu của ông Joyce thu hút chú ý của dư luận trong bối cảnh Washington đang kỳ vọng Seoul nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và đầu tư vào dự án phát triển LNG tại bang Alaska.Ngoài ra, Thống đốc bang Alaska Mike Dunleavy cũng gửi lời chúc mừng tới diễn đàn qua video, tin tưởng dự án LNG tại bang này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác Hàn-Mỹ.Cuối tháng 3 vừa qua, ông Dunleavy đã đến thăm Hàn Quốc và có cuộc gặp với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun, cùng lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và thép của Hàn Quốc để thảo luận hợp tác liên quan đến dự án LNG Alaska. Tuy nhiên, chuyến thăm này đã không mang lại thành quả cụ thể nào như ký kết hợp đồng hay cam kết chính thức từ phía Chính phủ hoặc các doanh nghiệp Hàn Quốc.AmCham nhận định việc Hàn Quốc mở rộng nhập khẩu LNG từ Mỹ sẽ tác động lớn đến quan hệ hợp tác song phương. Chủ tịch AmCham James Kim nhấn mạnh năng lượng đang nổi lên như một trụ cột chiến lược trong hợp tác Hàn-Mỹ; kêu gọi Chính phủ và doanh nghiệp hai nước nỗ lực hơn nữa để nới lỏng hàng rào phi thuế quan, mở rộng đầu tư xuyên biên giới, nâng cao sự hài hòa về mặt quy chế.Tại sự kiện trên, các bên đã thảo luận về chủ đề "Công nghiệp năng lượng Hàn-Mỹ, thời đại hợp tác mới", trong đó đi sâu vào các nội dung như sự thay đổi chính sách năng lượng toàn cầu, mở rộng đầu tư xuyên biên giới, tăng trưởng bền vững trên nền tảng đổi mới.Trong bài phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Ahn Duk-geun nhấn mạnh đối với một quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng như Hàn Quốc, việc củng cố hệ thống hợp tác chặt chẽ với các nước lớn trên thế giới trong đó có Mỹ là vô cùng quan trọng. Seoul hy vọng diễn đàn này sẽ là cơ hội để hai nước tìm ra phương án hợp tác hướng tới tương lai.Về phần mình, phía AmCham khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại thực chất và quan hệ đối tác với Hàn Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới, tăng cường an ninh năng lượng, vì tăng trưởng kinh tế bền vững.