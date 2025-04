Xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang Mỹ giảm 18,9% trong tháng 3/2025

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 18/4 cho biết kim ngạch xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ trong tháng 3 vừa qua đạt 340 triệu USD, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng xuất khẩu tháng 3 đạt 250.000 tấn, giảm 14,9%.Trước đó, kim ngạch xuất khẩu thép sang Mỹ tháng 1 và tháng 2 cũng đã giảm lần lượt 18,6% và 9,2%. Tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế ba tháng đầu năm 2025 đạt 1 tỷ USD, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước.Từ ngày 12/3, Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp thuế lần lượt là 25% và 10% với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ các đối tác chính trên toàn thế giới, theo hình thức xóa bỏ miễn trừ thuế quan trong phạm vi hạn ngạch áp dụng trước đây.Theo đó, với trường hợp của Hàn Quốc, hạn ngạch miễn thuế quy mô 2,63 triệu tấn/năm từng đạt được thông qua đàm phán với Mỹ năm 2018 bị mất hiệu lực. Có phân tích cho rằng sự sụt giảm xuất khẩu thép Hàn Quốc sang Mỹ tháng 3 một phần là do ảnh hưởng từ biện pháp đánh thuế của Mỹ.Hiện tại, giới doanh nghiệp thép của Mỹ đang chiếm ba phần tư thị phần nội địa nhờ các biện pháp thuế quan với mặt hàng này thời gian qua. Giới doanh nghiệp nhận định rằng thị phần của các hãng thép Mỹ sẽ tăng dần sau biện pháp thuế vừa rồi, đạt tới điểm cân bằng mới.Tuy nhiên, các đơn hàng thép thường được ký kết từ vài tháng trước, nên ngoài thuế quan thì thường phản ánh nhiều yếu tố đa dạng như sự thay đổi nhu cầu tùy theo tình hình kinh tế. Do vậy, vẫn chưa thể vội vàng đưa ra đánh giá về tác động từ chính sách thuế quan mới của Washington nếu chỉ dựa vào kết quả xuất khẩu vài tuần qua.Trên thực tế, xuất khẩu thép sang Mỹ đã giảm 15,7%, nhưng mức giảm chủ yếu đến từ thép tấm (giảm 26,5%) thường dùng trong sản xuất ô tô, ngành công nghiệp đang gặp khó khăn do thị trường không thuận lợi gần đây. Trong khi xuất khẩu thép ống, có quy mô xuất khẩu tương tự thép tấm, lại tăng 4,5%.Giới doanh nghiệp thép Hàn Quốc dự kiến sẽ tích cực đối phó với môi trường thương mại mới bằng việc mở rộng sản xuất tại Mỹ, nhằm tránh thuế quan của Mỹ về dài hạn.Công ty thép Hyundai gần đây đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 30.000 tỷ won (21,15 tỷ USD) để xây dựng một nhà máy thép tại bang Louisiana, đặt mục tiêu đi vào sản xuất thương mại từ năm 2029. Công ty thép Posco cũng đang xem xét phương án đầu tư chung với Hyundai để chia sẻ sản lượng.