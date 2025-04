Lượng thuốc lá bán ra tại Hàn Quốc năm 2024 tiếp tục giảm

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 18/4 cho biết lượng thuốc lá bán tại Hàn Quốc trong năm 2024 đạt 3,53 tỷ bao, giảm 2,2% so với hơn 3,6 tỷ bao của một năm trước đó. Con số này đã duy trì xu hướng giảm trong hai năm liên tiếp, kể từ khi giảm 0,6% vào năm 2023 so với năm 2022.Nếu tính thêm cả lượng thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế, tổng lượng thuốc lá bán ra trên thực tế là 3,68 tỷ bao, giảm 1,7% so với năm 2023, đảo chiều sang xu hướng giảm.Xét theo từng loại, lượng thuốc lá điếu được bán ra trong năm 2024 là 2,87 tỷ bao, giảm 4,3% so với năm trước đó, duy trì xu hướng giảm kể từ năm 2020. Ngược lại, lượng thuốc lá điện tử dạng điếu đạt 660 triệu bao, tăng 8,3% so với năm 2023, chiếm 18,4% tổng lượng bán ra.So với năm 2014, thời điểm giá thuốc lá được điều chỉnh lần cuối, lượng bán thuốc lá điếu đã giảm 34,2%, trong khi thuốc lá điện tử lại có xu hướng gia tăng.Bộ Kế hoạch giải thích tổng số tiền thu từ các khoản thuế và phí liên quan đến thuốc lá trong năm ngoái đạt 11.700 tỷ won (8,2 tỷ USD), tương tự mức năm 2023.