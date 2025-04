Hàn Quốc và Mỹ tham vấn thương mại trong ngày 24/4

Photo : KBS News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo trong cuộc họp của Nhóm chuyên trách (TF) về chiến lược an ninh kinh tế ngày 21/4 cho biết hai nước Hàn-Mỹ sẽ tổ chức cuộc tham vấn thương mại vào lúc 9 giờ tối ngày 24/4 (giờ Hàn Quốc) tại thủ đô Washington (Mỹ).Cuộc đàm phán thương mại này sẽ diễn ra dưới hình thức “2+2” theo đề nghị từ phía Mỹ, trong đó Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại của hai nước sẽ nhóm họp, thảo luận về các vấn đề thương mại nổi cộm như biện pháp thuế quan của Washington.Cụ thể, tham gia cuộc thảo luận có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok, cùng với Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun của Hàn Quốc. Phía Mỹ có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.Sau buổi tham vấn 2+2, Bộ trưởng Thương mại của hai nước sẽ tổ chức họp riêng.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ tập trung đàm phán 3 lĩnh vực chính, đó là vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ, lĩnh vực đóng tàu và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).Trong bối cảnh Mỹ đẩy nhanh trao đổi với 5 nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Chính phủ Seoul nhấn mạnh cần phải tiến hành đàm phán một cách thận trọng vì còn nhiều vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. Seoul cũng cam kết sẽ dốc toàn lực để Washington bãi bỏ chính sách thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ của Hàn Quốc, như ô tô và chíp bán dẫn.Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trực tiếp tham gia đàm phán và đưa ra yêu cầu tăng chia sẻ chi phí quân sự. Vấn đề về chi phí quân sự hiện vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc đàm phán giữa hai nước, nhưng Hàn Quốc sẽ ứng phó riêng biệt giữa lĩnh vực thương mại và an ninh.Về dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại khu vực Alaska mà Mỹ đề xuất Hàn Quốc tham gia, Bộ trưởng Ahn Duk-geun cho biết Seoul đang cân nhắc vấn đề này dựa trên khía cạnh an ninh năng lượng hơn là vấn đề thuế quan. Bên cạnh đó, ông Ahn cũng cho biết kế hoạch của Mỹ chưa cụ thể, nên Hàn Quốc vẫn cần có cách tiếp cận thận trọng.