Xuất khẩu lá rong biển khô Hàn Quốc quý I/2025 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 21/4 công bố kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô (lá kim) trong quý I/2025 đạt 281 triệu USD, mức cao kỷ lục, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái (232 triệu USD).Sản lượng xuất khẩu lá rong biển khô trong quý I đạt 10.161 tấn, tăng 7,5% so với quý I/2024 (9.456 tấn), tăng 844,3% so với quý I/2015 (1.076 tấn).Theo dữ liệu của Trung tâm quan trắc thủy sản thuộc Viện phát triển hải dương và thủy sản Hàn Quốc (KMI), trong vòng ba tháng đầu năm nay, xuất khẩu lá rong biển khô tăng 7,4% vào tháng 1, tăng 52,7% vào tháng 2 và 10,9% vào tháng 3 (so với cùng kỳ năm trước).Dự báo xuất khẩu tháng 4 và tháng 5 năm nay sẽ tiếp tục tăng so với năm ngoái và so với trung bình mọi năm, do nhu cầu từ các nước đối tác vẫn duy trì ở mức cao.Xét theo quốc gia, xuất khẩu lá rong biển khô sang Mỹ đứng đầu với kim ngạch đạt 57,9 triệu USD, tiếp theo là Trung Quốc (51,1 triệu USD), Nhật Bản (34,4 triệu USD), và Thái Lan (34,2 triệu USD).Trung Quốc là thị trường có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao nhất, tăng tới 86,5% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 21,6%, Thái Lan tăng 15,9% và Nhật Bản tăng 7,2%.Bộ Hải dương và thủy sản nhấn mạnh sự gia tăng xuất khẩu lá rong biển khô là thành quả từ các chiến lược tiếp thị hướng đến thị trường Mỹ và Trung Quốc, trong đó có các dự án quảng bá thương hiệu Hàn Quốc gắn với làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu.Bộ Hải dương và thủy sản kỳ vọng với đà tăng xuất khẩu trong quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô của cả năm 2025 sẽ có thể đạt 1 tỷ USD, sớm hơn mục tiêu ban đầu là năm 2027. Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 997 triệu USD.