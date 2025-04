Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 4/2025 giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/4 công bố số liệu về tình hình xuất nhập khẩu từ ngày 1-20/4, cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ đã giảm mạnh kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 5%.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 6,2 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu ô tô giảm mạnh 21,6%, phụ tùng ô tô giảm 1%, và sản phẩm thép cũng giảm 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 4 đạt 33,9 tỷ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu xét theo ngày làm việc, kim ngạch xuất khẩu trung bình mỗi ngày cũng giảm 5,2%.Xét theo từng mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 6,5 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2024. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô lần lượt giảm 6,5% và 1,7%. Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ cũng giảm tới 22%.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc nhận định nguyên nhân xuất khẩu sang Mỹ giảm là do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Washington đối với các mặt hàng như ô tô và thép.Tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay của Hàn Quốc đạt 193,78 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.