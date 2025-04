Hàn Quốc xuất khẩu 22 tấn gạo sang Nhật Bản, cao nhất trong 35 năm

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc sẽ xuất khẩu 22 tấn gạo sang Nhật Bản, mức cao nhất trong vòng 35 năm kể từ năm 1990.Một đại diện của công ty Nonghyup International ngày 21/4 cho biết đã nhập khẩu 2 tấn gạo Hàn Quốc vào tháng trước, và dự kiến sẽ nhập thêm 20 tấn trong tháng 5.Công ty này là chi nhánh tại Nhật của công ty thương mại Nonghyup, một công ty con thuộc tập đoàn kinh doanh nông nghiệp Nonghyup (NongHyup Agribusiness Group). Đây là lần đầu tiên Nonghyup International nhập khẩu gạo từ Hàn Quốc kể từ khi được thành lập vào năm 1999.Đại diện doanh nghiệp cho biết đã quyết định nhập gạo từ Hàn Quốc do giá gạo tại Nhật Bản đang tăng vọt và nhằm thúc đẩy tiêu thụ gạo Hàn Quốc. 20 tấn còn lại được chất lên tàu vào tuần trước, dự kiến sẽ được bán tại Nhật Bản trong trung tuần tháng 5.Gạo Hàn Quốc xuất sang Nhật Bản được bán trên trang web "Nonghyup Hàn Quốc", sàn thương mại điện tử Amazon và tại các siêu thị ở Shin-Okubo, khu phố Hàn Quốc tại Tokyo. Số gạo bán trong tháng này được thu hoạch tại huyện Haenam, tỉnh Nam Jeolla.Trên trang chủ của công ty nói trên, giá một bao gạo 10kg có giá là 9.000 yen, bao 4kg là 4.104 yen. Nếu so với giá một bao gạo 5kg bán tại các siêu thị Nhật Bản có giá bình quân là 4.000 yên thì đây không phải là một mức giá cạnh tranh.Phía công ty cho biết giá gạo xuất sang xứ sở hoa anh đào phải cộng thêm 341 yen mỗi kg tiền thuế, và các loại phí vận chuyển, thông quan.Theo Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), trong các năm 2011-2013 và năm 2016, Hàn Quốc xuất sang Nhật Bản khoảng 10 tấn gạo.