Không quân Hàn Quốc tạm dừng toàn bộ hoạt động bay sau vụ máy bay rơi súng máy

Photo : YONHAP News

Một quan chức Không quân Hàn Quốc ngày 20/4 cho biết ngoại trừ các nguồn lực chiến đấu thiết yếu làm nhiệm vụ giám sát, trinh sát, Không quân đang tạm dừng tất cả các hoạt động bay cho tới sáng ngày 22/4, nhằm khắc phục vụ sự cố rơi súng máy và bình chứa nhiên liệu xảy ra hôm 18/4.Không quân quyết định dừng toàn bộ hoạt động bay để triển khai đào tạo an toàn cho các phi công và kỹ thuật viên sau vụ việc, đồng thời kiểm tra an toàn với máy móc và công tác bảo trì máy bay.Theo đó, các nội dung diễn tập bay trong khuôn khổ cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ "Lá cờ tự do" sẽ tạm dừng tới sáng ngày 22/4."Lá cờ tự do" là cuộc tập trận chung trên không Hàn-Mỹ quy mô lớn được triển khai định kỳ hai lần một năm. Cuộc tập trận năm nay được diễn ra từ ngày 17/4 và kéo dài trong hai tuần, với sự tham gia của hơn 90 nguồn lực chiến đấu trên không hai nước.Chủ trì cuộc họp các sĩ quan chỉ huy ngày 21/4, Tổng tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc Lee Young-su chỉ đạo phải tăng cường chỉ huy, quản lý, phòng ngừa tái diễn sau hàng loạt sự cố gần đây, như vụ máy bay chiến đấu thả nhầm bom xuống khu vực dân sự trong tháng trước.Hôm 18/4 vừa qua, máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Không đoàn chiến đấu số 8 Không quân Hàn Quốc khi đang huấn luyện bắn đạn mô phỏng ban đêm đã làm rơi 2 súng máy và 2 bình nhiên liệu rỗng gắn bên ngoài.Rất may sự cố không gây thiệt hại cho người dân thường do xảy ra ở vùng núi thuộc huyện Yeongwol (tỉnh Gangwon). Sau đó, Không quân đã thu gom lại súng và vẫn đang tìm thùng nhiên liệu cùng hàng chục viên đạn còn lại. Ủy ban điều tra tai nạn thuộc Không quân cho biết phi công đã ấn nhầm nút thao tác, dẫn tới sự cố trên.Vụ việc xảy ra chỉ hơn một tháng sau vụ tai nạn hi hữu khi máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân thả nhầm bom xuống khu vực dân sự trong lúc đang tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ hôm 6/3.