Chỉ số giá sản xuất tháng 3/2025 của Hàn Quốc giữ nguyên

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/4 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 3/2025 đạt 120,32 điểm, gần như không thay đổi so với tháng 2 (120,33 điểm).Mặc dù tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng tốc độ tăng của chỉ số này có chiều hướng chậm lại so với một năm trước.Xét theo mặt hàng, giá nông, lâm, thủy sản tăng 0,4%, góp phần kéo chỉ số tăng nhẹ. Trong đó, giá các mặt hàng chăn nuôi tăng 1,8%, thủy sản tăng 0,5%, nhưng nông sản giảm 0,6%.Giá than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm mạnh 4,3%, do nhu cầu sưởi ấm giảm và giá dầu quốc tế giảm gần đây.Ngành dịch vụ nhìn chung vẫn giữ ổn định, tuy nhiên dịch vụ nhà hàng và khách sạn tăng 0,5%, trong khi dịch vụ tài chính và bảo hiểm giảm 1,5%.Chỉ số giá cung ứng nội địa, thể hiện giá cả hàng hóa dịch vụ được cung ứng trong nước, tăng 0,1%. Giá nguyên liệu giảm 1%, trong khi giá hàng hóa trung gian tăng 0,1% và hàng hóa cuối cùng tăng 0,3%.Chỉ số giá sản xuất tổng hợp, bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.