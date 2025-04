Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung đưa ra cam kết về khí hậu và môi trường

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc thuộc đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 22/4 đã đưa ra các cam kết trong lĩnh vực khí hậu và môi trường, khẳng định sẽ đưa Hàn Quốc thoát khỏi tiếng xấu là "quốc gia xấu xa về khí hậu" bằng cách cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính.Mạng lưới hành động vì khí hậu, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, tháng 11/2024 đã công bố chỉ số ứng phó với biến đổi khí hậu (CCPI), trong đó Hàn Quốc xếp thứ 63 trên tổng số 67 quốc gia, và gần như đứng cuối nếu loại trừ các quốc gia sản xuất dầu.Theo đó, ứng cử viên Lee khẳng định sẽ đạt được mục tiêu cắt lượng phát thải khí nhà kính cho đến năm 2030, nhanh chóng thiết lập lại lộ trình giảm phát thải cho giai đoạn sau năm 2035, và sẽ tạo ra một "Sáng kiến Hàn Quốc" (K-initiative) để làm hình mẫu cho thế giới trong lĩnh vực môi trường, thông qua việc dẫn dắt Hội nghị lần thứ 33 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP33) vào năm 2028.Ông Lee nhấn mạnh sẽ cung cấp các ưu đãi rõ ràng cho người dân tham gia vào hành động giảm phát thải lượng khí carbon, cũng như có kế hoạch xây dựng lộ trình để biến Hàn Quốc thành quốc gia đi đầu trong việc thoát khỏi các sản phẩm nhựa. Ứng cử viên Lee còn cho biết sẽ hỗ trợ hạ tầng cho nền kinh tế tuần hoàn do người dân tự nguyện thực hiện, như các cửa hàng bán các sản phẩm thân thiện với môi trường và không bao bì để giảm rác thải, thúc đẩy chiến lược phát triển ngành công nghiệp nhựa sinh học trong trung và dài hạn, đồng thời đảm bảo "quyền được sửa chữa" (right to repair, R2R) của người tiêu dùng nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong đời sống hằng ngày.Về vấn đề bụi nhỏ, ông Lee cam kết sẽ trả lại bầu trời không còn bụi nhỏ cho người dân, và đưa ra phương án cho vấn đề này như đóng cửa toàn bộ các nhà máy nhiệt điện bằng than đá cho đến năm 2040 và đẩy mạnh phổ cập xe ô tô điện, cũng như hợp tác với các nước láng giềng như Nhật Bản, Trung Quốc.Ngoài ra, ứng cử viên Lee Jae-myung còn tuyên bố sẽ khôi phục và bảo vệ đa dạng sinh học trên bán đảo Hàn Quốc, tập trung vào phục hồi các khu vực từng xảy ra cháy rừng. Cuối cùng, ông Lee cho biết sẽ từng bước mở rộng các khu bảo tồn đa dạng sinh học trên đất liền và biển, tăng cường chức năng của Ủy ban đa dạng sinh học quốc gia.