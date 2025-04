IMF hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2025

Photo : KBS News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 22/4 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 4/2025", trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm 2025 chỉ đạt 1%, giảm 1% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.IMF giải thích đã giảm mạnh dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của phần lớn các nước vì hầu hết tất cả các quốc gia đều sẽ chịu thiệt hại do cú sốc từ chính sách thuế quan của Mỹ.Trong các nước phát triển, dự báo về tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc bị điều chỉnh hạ mạnh nhất là 1%. Trong khi đó, Mỹ giảm 0,9%, khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) giảm 0,2% và Nhật Bản giảm 0,5%. Điều này cho thấy Hàn Quốc là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế quan của Mỹ.Ngay cả khi so sánh với các nước đang phát triển, chỉ có Mexico và Thái Lan là có mức giảm sâu hơn Hàn Quốc. Mặc dù IMF không đánh giá chi tiết về việc điều chỉnh dự báo triển vọng tăng trưởng của Hàn Quốc trong báo cáo lần này, giới phân tích cho rằng quyết định của IMF đã phản ánh cấu trúc kinh tế của Hàn Quốc là phụ thuộc nhiều vào thương mại Mỹ và Trung Quốc.Ngoài ra, IMF đã đưa ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế lần này dựa theo ba kịch bản, gồm trước và sau khi Mỹ áp thuế đối ứng, và khi Washington chỉ áp thuế đối ứng với Bắc Kinh.Quỹ Tiền tệ quốc tế nhận định tác động tiêu cực từ xung đột thương mại Mỹ-Trung ngày càng leo thang sẽ lấn át hoàn toàn tác động tích cực của việc Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng. Nếu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục kéo dài đến năm 2026 như hiện nay, thì kinh tế thế giới vẫn sẽ chịu thêm nhiều cú sốc cho dù Mỹ có tạm hoãn áp thuế.