Tổng tỷ suất sinh tháng 2/2025 của Hàn Quốc đạt 0,82 trẻ

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 2/2025" do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 23/4, tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) tháng 2 đạt 0,82 trẻ, tăng 0,05 trẻ so với mức 0,77 trẻ của cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, tổng tỷ suất sinh đã hai tháng liền duy trì ở ngưỡng 0,8 trẻ kể từ tháng 1 (0,88 trẻ).Số trẻ chào đời trong tháng 2 đạt 20.035 trẻ, tăng 622 trẻ (tức 3,2%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên số trẻ chào đời trong tháng 2 tăng kể từ năm 2014, tức sau 11 năm.Cục Thống kê giải thích nguyên nhân số trẻ sơ sinh tháng 2 tăng là do hiệu ứng cơ sở bởi số trẻ chào đời tháng 2 năm ngoái thấp kỷ lục, cùng với đó là ảnh hưởng từ sự gia tăng dân số trong độ tuổi sinh đẻ. Số trẻ chào đời đã tăng 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái.Số cặp kết hôn, chỉ số dẫn dắt về tỷ lệ sinh, tiếp tục tăng trong tháng 2, với 19.370 cặp, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024. Số cặp ly hôn là 7.347 cặp, giảm 0,1%.Số người tử vong trong tháng 2 là 30.283 người, tăng 1,3%. Do số người tử vong lớn hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 10.248 người.