Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện "Hội nghị toàn thể Asan" (Asan Plenum) do Viện nghiên cứu chính sách Asan tổ chức vào ngày 23/4, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul cho biết can dự việc Hàn Quốc can dự và các vấn đề liên quan tới Trung Quốc cũng phù hợp với lợi ích của Mỹ trên nhiều phương diện.Ông Cho nhấn mạnh bất cứ quốc gia nào trong khu vực đều không mong muốn phải lựa chọn một trong hai nước Mỹ hay Trung Quốc, cũng như không mong muốn cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung phát triển thành một trò chơi "có tổng bằng 0" (zero-sum game), một tình huống trong đó tổng lợi ích và thiệt hại của các bên đều luôn bằng không.Theo Ngoại trưởng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Hàn Quốc là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, và Trung Quốc cũng không phản đối điều này. Việc Hàn Quốc can dự vào vấn đề Trung Quốc cũng phù hợp về mặt chiến lược để ngăn chặn chiến tranh trong thế kỷ XXI giữa các cường quốc.Đối với những vấn đề có sự bất đồng quan điểm, như vấn đề vùng biển Hoa Nam của Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông) hay biển Tây của Hàn Quốc, Seoul sẽ thẳng thắn đưa ra lập trường và nêu ra những điểm khác biệt về ý kiến.Về quan hệ Hàn-Nhật, Bộ trưởng Cho cho rằng Tokyo cần nghiêm túc suy xét về các vấn đề quá khứ, để không làm gián đoạn động lực hợp tác song phương đã đạt được một cách khó khăn suốt thời gian qua.Có mặt tại sự kiện trên, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Mizushima Koichi đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật giữa tình hình quốc tế bất ổn hiện nay.Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell thì đề xuất Hàn Quốc tận dụng ngành đóng tàu như một công cụ trong chiến lược ngoại giao, biến đây thành một kênh đàm phán để mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực khác. Ông Campbell cũng nhấn mạnh rằng các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc cần tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định về chính sách hạt nhân của Mỹ.