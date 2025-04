Tokyo xem xét đề nghị hỗ trợ của tổ chức dân sự về hỗ trợ khảo sát hiện trường vụ ngập mỏ Chosei năm 1942

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo và báo Mainichi (Nhật Bản) đưa tin một quan chức Bộ Y tế, lao động và phúc lợi nước này ngày 22/4 đã gặp đại diện tổ chức dân sự "Nhóm người dân khắc ghi vào lịch sử sự cố ngập mỏ Chosei".Quan chức trên cho biết việc hỗ trợ tài chính và khảo sát hiện trường vụ tai nạn ngập mỏ than dưới đáy biển xảy ra từ năm 1942 là vượt quá phạm vi đối phó của Chính phủ Nhật Bản do lo ngại về vấn đề an toàn. Tuy nhiên, Chính phủ có thể "xem xét đối phó" dựa trên kiến thức chuyên môn.Tổ chức dân sự trên đánh giá phát biểu "sẽ xem xét" của Bộ Y tế là một tiến triển lớn về lập trường của Chính phủ, hy vọng Chính phủ sẽ xem xét các biện pháp có thể thực hiện để thu thập hài cốt các nạn nhân.Vào ngày 7/4 vừa qua, khi trả lời chất vấn từ một nghị sĩ đối lập tại Thượng viện, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết Chính phủ sẽ xem xét các biện pháp hỗ trợ, qua đó thể hiện thái độ tích cực hơn so với trước đây về vấn đề hỗ trợ điều tra vụ ngập mỏ Chosei.Vụ ngập mỏ Chosei xảy ra vào ngày 3/2/1942 tại một hầm mỏ dưới đáy biển cách bờ biển Ube, tỉnh Yamaguchi khoảng 1 km, do đường hầm bị rò nước dẫn tới nhấn chìm toàn bộ hầm mỏ. Vụ tai nạn đã khiến 136 người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) và 47 người Nhật Bản, tổng cộng 183 người thiệt mạng.Tuy nhiên, cho tới nay việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân và làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ lập trường không thể tiến hành điều tra do vị trí các hài cốt bị chôn vùi chưa được xác định rõ.