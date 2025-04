Tiêu dùng tư nhân của Hàn Quốc tăng chậm hơn GDP trong vòng 20 năm qua

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 23/4 công bố báo cáo về tác động của dân số tới xu hướng tiêu dùng.KDI phân tích trong vòng 20 năm từ năm 2004-2024, tiêu dùng tư nhân tăng bình quân 3% mỗi năm. Ngược lại, trong cùng khoảng thời gian trên, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt bình quân 4,1%/năm.Điều này có nghĩa là tiêu dùng tăng ít hơn so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tức người dân càng ngày càng xu hướng ít tiêu tiền hơn.Trên thực tế, trong năm ngoái, xu hướng tiêu dùng bình quân của Hàn Quốc đã giảm 3,6% so với cách đây 20 năm. Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới khuynh hướng tiêu dùng giảm là do dân số già hóa. Trong 3,6% mức giảm xu hướng tiêu dùng bình quân nói trên, có 3,1% là do yếu tố tuổi thọ kỳ vọng tăng.Xu hướng tiêu dùng là tỷ lệ tiêu dùng trên thu nhập, nếu thu nhập càng cao thì xu hướng tiêu dùng càng thấp. Thông thường, xu hướng tiêu dùng sẽ cao ở nhóm thanh niên và người cao tuổi do thu nhập thấp, và thấp ở nhóm trung niên có thu nhập cao.KDI phân tích do tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc tăng nhanh, nên người dân có xu hướng tích lũy trong suốt cả cuộc đời, làm giảm xu hướng tiêu dùng bình quân. Đặc biệt, do tuổi thọ tăng nên thời gian sau khi nghỉ hưu càng ngày càng dài hơn.Bất chấp tuổi thọ kỳ vọng tăng, độ tuổi nghỉ hưu không có sự thay đổi lớn, nên người dân có khuynh hướng tiết kiệm để chuẩn bị sẵn sàng khi thu nhập bị giảm sau khi nghỉ hưu hoặc công việc trở nên bất ổn.KDI đề xuất giải pháp đó là mở rộng sự tham gia vào thị trường lao động của người cao tuổi, cải thiện cách thức tính lương theo thâm niên như hiện nay, tăng cường hệ thống lương đặt trọng tâm vào kết quả công việc, thúc đẩy chế độ tái tuyển dụng lao động đến tuổi nghỉ hưu. KDI nhận định tỷ trọng dân số trên 75 tuổi đang tăng nhanh nên xu hướng tiêu dùng sẽ tăng trở lại từ giữa những năm 2070.