Hồng y Lazarus You Heung-sik nằm trong danh sách 12 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Giáo hoàng

Photo : YONHAP News

Nhật báo lớn nhất nước Ý Corriere della Sera ngày 22/4 (giờ địa phương) đã chọn ra 12 ứng cử viên sáng giá cho vị trí kế nhiệm Đức Giáo hoàng Francis, trước thềm mật nghị Hồng y (Conclave), cuộc họp kín của Hồng y đoàn nhằm bầu tân Giáo hoàng.Trong đó, Hồng y Lazarus You Heung-sik của Hàn Quốc được nhắc đến ở vị trí thứ 11, sau Hồng y người Philippines Luis Antonio Tagle.Tờ báo Ý giới thiệu Hồng y You sinh ngày 17/11/1951 tại huyện Nonsan, tỉnh Nam Chungcheong, được thụ phong linh mục tại Rome vào năm 1979, có bằng tiến sĩ Thần học tín lý, từng giữ chức Giám mục giáo phận thành phố Daejeon.Hồng y từng 4 lần thăm Bắc Triều Tiên, là người luôn nỗ lực thúc đẩy giao lưu giữa hai miền Nam-Bắc, tìm kiếm đối thoại vì hòa bình và hòa giải. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ Tòa thánh Vatican, trở thành người Hàn đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tòa thánh, và được tấn phong Hồng y vào năm 2022.Sau khi trở thành Bộ trưởng Tòa thánh, Hồng y You hoạt động bên cạnh Giáo hoàng Francis, xây dựng được hình ảnh và các mối quan hệ. Ông được đánh giá cao về năng lực làm việc xuất sắc, cùng phong cách lãnh đạo giản dị, cởi mở. Hồng y You năm nay 73 tuổi, đủ điều kiện để vừa được bỏ phiếu, vừa được bầu chọn trong mật nghị Hồng y sắp tới.Trong một diễn biến khác, Tòa Khâm sứ Tòa thánh tại Hàn Quốc (quận Jongno, Seoul) và và nhà thờ Myeongdong (quận Jung, Seoul) đã bố trí bàn viếng Đức Giáo Hoàng Francis sau khi Ngài qua đời hôm 21/4.Nhiều giáo phận Công giáo khác của Hàn Quốc cũng lập bàn viếng mở cửa từ 10 giờ sáng ngày 23/4 để đón tiếp người dân tới viếng.Phái đoàn viếng chính thức của Hàn Quốc, trong đó có Hồng y Andrew Yeom Soo-jung và một số giáo sĩ, sẽ đến Vatican để tham dự Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis vào ngày 26/4 (giờ địa phương).