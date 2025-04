SK Telecom bị rò rỉ thông tin khách hàng do tin tặc tấn công

Photo : YONHAP News

SK Telecom, hãng viễn thông di động số một của Hàn Quốc, ngày 22/4 công bố đã phát hiện một vụ rò rỉ thông tin USIM do bị tin tặc tấn công mã độc vào lúc 11 giờ tối ngày 19/4.USIM là phương tiện lưu trữ thông tin dùng để nhận diện và xác thực cá nhân trên mạng viễn thông. Nếu thông tin USIM bị đánh cắp, kẻ xấu có thể làm giả chip USIM để giả mạo danh tính hoặc đánh cắp dữ liệu tin nhắn (SMS), sử dụng vào mục đích phạm tội.SK Telecom đã ngay lập tức xóa mã độc và cách ly thiết bị nghi bị tin tặc tấn công. Hiện hãng đang tiếp tục điều tra bổ sung, xem có thông tin nhạy cảm nào như tên của khách hàng, số chứng minh thư bị rò rỉ hay không.Công ty cho biết vẫn chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng thông tin USIM bị rò rỉ vào mục đích xấu. Hãng đang cung cấp miễn phí dịch vụ bảo vệ USIM thông qua trang chủ cho những khách hàng mong muốn có thêm biện pháp an toàn.Chính phủ Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng vào cuộc. Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Cơ quan quản lý inetrnet Hàn Quốc (KISA) ngày 21/4 đã yêu cầu SK Telecom lưu giữ và trình nộp tài liệu liên quan tới sự cố này, đồng thời cử chuyên gia tới để hỗ trợ hãng về công nghệ.Bộ cũng thành lập một tổ đối phó khẩn cấp, nếu cần sẽ phối hợp với khối tư nhân để phân tích sâu về nguyên nhân, đối sách phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự.Đội điều tra an ninh mạng thuộc Sở Cảnh sát Seoul ngày 23/4 cho biết đã tiếp nhận khai báo thiệt hại từ phía công ty SK Telecom hôm 22/4, và đã bắt tay vào điều tra. Cảnh sát dự kiến sẽ truy dấu tin tặc đã cài mã độc vào hệ thống nội bộ của SK Telecom, quy mô và quá trình rò rỉ thông tin cá nhân.Trước đó, vào tháng 1/2023, khoảng 300.000 thông tin khách hàng của hãng LG U+ đã bị rò rỉ và rao bán trên các trang web giao dịch bất hợp pháp.Năm 2012, hãng viễn thông KT cũng gặp sự cố rò rỉ thông tin của 8,3 triệu khách hàng do bị tin tặc tấn công mạng điện toán hệ thống kinh doanh.