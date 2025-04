Bộ Địa chính Hàn Quốc rà soát đặc biệt với 98 công trình đào xới trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh hàng loạt "hố sụt" lớn xuất hiện trên toàn quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào công tác rà soát đặc biệt tại 98 công trình đào xới lớn trên cả nước đến cuối tháng 6.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 23/4 thông báo đã tổ chức cuộc họp lần thứ 8 của Nhóm chuyên trách (TF) cải thiện hệ thống quản lý an toàn hạ tầng ngầm, rà soát tình hình quản lý an toàn dưới lòng đất tại chính quyền các địa phương và kế hoạch ứng phó với hiện tượng sụt lún.Chính quyền các thành phố lớn như Seoul, Busan và Gwangju đã chia sẻ kết quả phân tích nguyên nhân các vụ sụt lún cùng kế hoạch quản lý.Bộ Địa chính nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò và trách nhiệm từ các chính quyền địa phương trong đảm bảo an toàn hạ tầng ngầm, kêu gọi tăng cường kiểm tra nền đất, cũng như quản lý an toàn tại các công trình đào xới trong khu vực. Cơ quan này cũng đã tiến hành kiểm tra đặc biệt đối với các công trình đào xới lớn trên toàn quốc từ ngày 21/4.Ủy ban điều tra sự cố, được thành lập để xác định nguyên nhân các "hố sụt" xảy ra tại phường Myeongil (quận Gangdong, Seoul) và phường Iljik (thành phố Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi), dự kiến sẽ hoàn tất cuộc điều tra vào tháng 6 năm nay. Sau đó, Bộ Địa chính sẽ đưa ra "Kế hoạch tăng cường quản lý an toàn công trình đào xới".