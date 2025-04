Tổng sản phẩm quốc nội thực tế quý I/2025 của Hàn Quốc giảm 0,2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/4 công bố số liệu sơ bộ, cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý I/2025 của Hàn Quốc giảm 0,2% so với quý trước, trái ngược với dự báo ban đầu là tăng 0,2%.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đã giảm 0,2% vào quý II/2024, sau đó đảo chiều sang tăng 0,1% trong quý III và quý IV cùng năm. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tăng trưởng theo quý của Hàn Quốc không vượt quá 0,1% trong 4 quý liên tiếp, kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1960.Xét theo từng hạng mục chi tiêu, tiêu dùng tư nhân và tiêu dùng Chính phủ đều giảm 0,1%. Đầu tư thiết bị giảm 2,1%, chủ yếu do sự sụt giảm của các máy móc dùng trong chế tạo chíp bán dẫn. Đầu tư xây dựng cũng giảm 3,2%, tập trung ở lĩnh vực xây dựng tòa nhà.Kim ngạch xuất khẩu giảm 1,1% do xuất khẩu các mặt hàng như sản phẩm hóa học, máy móc và thiết bị giảm. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 2%, chủ yếu là do đà giảm ở các mặt hàng năng lượng như dầu thô và khí tự nhiên.Xét theo lĩnh vực kinh tế, ngành chế tạo giảm 0,8% do sự sụt giảm ở các sản phẩm hóa học, hóa chất, máy móc và thiết bị. Ngành xây dựng giảm 1,5%, chủ yếu ở mảng xây dựng tòa nhà. Ngược lại, ngành nông-lâm-ngư nghiệp và ngành điện-gas-nước lần lượt tăng 3,2% và 7,9%, nhờ tăng trưởng trong ngành đánh bắt cá và cung cấp gas đô thị.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế trong quý I vừa qua giảm 0,4% so với quý trước, thấp hơn mức tăng trưởng 0,2% của GDP thực tế.