Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Han Duck-soo ngày 23/4 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu của Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên ông Han tham dự một Hội nghị thượng đỉnh đa phương kể từ khi đảm nhận vai trò Quyền Tổng thống.Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Han nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần củng cố hợp tác đa phương với trọng tâm là Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng phức tạp như an ninh lương thực do nắng nóng, lũ lụt và mực nước biển dâng cao, sự bất bình đẳng kinh tế và xung đột khu vực.Ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch nâng tỷ trọng năng lượng không phát thải carbon từ mức 39% hiện tại lên hơn 70% vào năm 2038 để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, cũng như đang thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc mở rộng năng lượng sạch thông qua "Sáng kiến năng lượng không phát thải carbon". Seoul sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác xanh và khí hậu với các nước đang phát triển.Hội nghị lần này được tổ chức nhằm thiết lập mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính quốc gia đến năm 2035, do Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đồng tổ chức. Khoảng 20 nguyên thủ quốc gia, bao gồm các nước thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và các nước từng giữ chức Chủ tịch Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã tham gia cuộc họp cùng ngày.