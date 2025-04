Cựu Tổng thống Moon Jae-in bị truy tố tội danh nhận hối lộ

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) ngày 24/4 công bố quyết định truy tố tại ngoại cựu Tổng thống Moon Jae-in với cáo buộc nhận hối lộ.Các công tố viên cáo buộc ông Moon thông đồng với vợ chồng con gái để sắp xếp cho ông Seo, khi đó là con rể cựu Tổng thống, được đặc cách tuyển dụng vào hãng hàng không giá rẻ Thai Eastar Jet, do cựu nghị sĩ Lee Sang-jik là người sở hữu thực tế.Sau khi ông Seo được đặc cách tuyển dụng, trong vòng từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2020, vợ chồng ông này đã được hãng hàng không chi trả 217 triệu won (151.800 USD) với danh nghĩa là tiền lương và hỗ trợ nhà ở.Viện Kiểm sát nhận định cựu Tổng thống đã dừng hỗ trợ sinh hoạt phí cho vợ chồng con gái sau khi ông Seo xin được việc, nên có thể coi ông Moon đã nhận được "lợi ích kinh tế gián tiếp" tương đương với số tiền nói trên.Cơ quan công tố giải thích nếu một công chức và một bên thứ ba không phải công chức thống nhất lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội, và bên thứ ba nhận hối lộ trên thực tế theo kế hoạch đó thì cả hai đều bị cấu thành tội danh nhận hối lộ.Theo Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt, nếu số tiền hối lộ trên 100 triệu won (70.000 USD) thì sẽ có thể bị kết án trên 10 năm tù giam cho tới chung thân.Viện Kiểm sát cho biết khi đó, Thai Eastar Jet không có kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nhưng theo chỉ thị từ nhà sáng lập là cựu nghị sĩ Lee Sang-jik, con rể cũ của Tổng thống đã được tuyển dụng vào ban giám đốc, dù ông này không có kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực hàng không.Viện Kiểm sát Jeonju quyết định chuyển hồ sơ truy tố ông Moon và các bị cáo liên quan cho Tòa án khu vực trung Seoul do những hành vi sai phạm chủ yếu tập trung tại Phủ Tổng thống, sau khi xác nhận được rằng cựu Tổng thống Moon đã can dự vào quá trình con rể mình được tuyển dụng và chuyển tới sống tại Thái Lan.Theo đó, quy trình xét xử ông Moon và các bị cáo liên quan trong thời gian tới sẽ được tiến hành tại Seoul.